Yeni Zelanda Adalet Bakanı Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yaptı ve İstifa Etti - Son Dakika
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Yeni Zelanda Adalet Bakanı Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yaptı ve İstifa Etti

24.07.2023 10:16

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, alkollü araç kullanırken meydana gelen kazaya sebep olduğu için istifa etti. Başbakan Chris Hipkins, Allan'ın alkollü araç kullandığının tespit edildiğini ve istifa ettiğini açıkladı. Allan, kaza sonrası yaklaşık 4 saat boyunca gözaltında tutuldu ve hakkında suçlamalarla iddianame hazırlandı. Alkol testi sonucunda yasal sınırın üzerinde çıkan Allan'a alkollü araç kullanmaktan dava açılmadı. Allan, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, suçlu bulunması halinde para cezası ve ehliyetinin askıya alınmasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Alkollü araç kullandığı esnada kazaya sebebiyet veren Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, istifa etti.
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, alkollü araç kullandığı tespit edilen Allan'ın istifa ettiğini açıkladı.
Allan'ın dün akşam yerel saatle 21.00'de başkent Wellington'da kaza yaptığını belirten Hipkins, Adalet Bakanı'nın yaklaşık 4 saat boyunca karakolda gözaltında tutulduğunu söyledi.
Hipkins, Allan hakkında "dikkatsiz araç kullanmak" ve "gözaltına direnmek" suçlamalarıyla iddianame hazırlandığını aktararak, alkol testinin yasal sınırın üzerinde çıkmasına rağmen Allan'a alkollü araç kullanmaktan dava açılmadığını belirtti.
Allan, yaptığı açıklamada, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Dün sergilediğim davranışlar, iyi olmadığımı gösterdi, kendimi ve meslektaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım." ifadelerini kullandı.
Allan'ın suçlu bulunması halinde para ve ehliyetinin askıya alınması cezalarıyla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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Yeni Zelanda, Tragger, Politika, Son Dakika

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