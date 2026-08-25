Başkan Karakaş’tan eleştirilere cevap - Son Dakika
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Başkan Karakaş’tan eleştirilere cevap

Başkan Karakaş’tan eleştirilere cevap
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Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, altyapı ve yol çalışmalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Önceliklerinin içme suyu ve doğalgaz olduğunu, yolların altyapı tamamlandıktan sonra yapılacağını belirtti.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçede devam eden altyapı ve yol çalışmalarıyla ilgili kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Altyapı çalışmalarından kaynaklanan yol ve ulaşım sorunlarının vatandaşları zaman zaman mağdur ettiğini ifade eden Başkan Karakaş, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların ortak sorunu olduğunu ve durumun farkında olduklarını belirtti.

Yenice'nin Ankara'dan veya hükümetten yeterli destek alamadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Karakaş, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Yenice İlçe Teşkilatıyla koordinasyon içerisinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Başkan Karakaş, ilçenin ihtiyaçlarının yalnızca Ankara'da değil, Karabük ve Yenice'de de düzenli olarak değerlendirildiğini belirterek, devam eden çalışmalar ile planlanan yatırımların ilçeye kazandırılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

"Öncelik içme suyu altyapısı ve doğalgaz"

Yenice'de önceliğin yıllardır yenilenmeyen içme suyu altyapısının modernize edilmesi ve doğalgaz çalışmalarının tamamlanması olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Karakaş, altyapı tamamlanmadan yapılacak asfaltın kısa sürede yeniden bozulabileceğine dikkat çekti.

Merkez ve İsmetpaşa mahallelerinde asfalt çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Karakaş, diğer mahallelerde ise altyapı çalışmalarının tamamlanma durumuna göre asfalt ve üstyapı çalışmalarının etaplar halinde sürdürüleceğini açıkladı.

Yirmibeşler Mahallesi'nde enerji hatlarının yer altına alınmasına yönelik projenin devam etmesi nedeniyle asfalt çalışmalarına henüz başlanamadığını belirten Karakaş, Kalaycılar, Atatürk ve Fatih mahallelerinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve kutu bağlantılarına başlandığını söyledi.

"Çalışmalar Yenice'nin 50-100 yılını düşünerek yapılıyor"

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolların hızla düzenleneceğini ifade eden Belediye Başkanı Karakaş, "Bugün yaşanan sıkıntıların farkındayız. Ancak yaptığımız çalışmalar günü kurtarmak için değil, Yenice'nin önümüzdeki 50-100 yılını düşünerek gerçekleştirilmektedir" dedi.

Yaklaşık 2.5 yıllık hizmet sürelerinin bulunduğunu belirten Başkan Karakaş, bu süre içerisinde Yenice'nin altyapısını büyük ölçüde tamamlamayı, yollarını ve üstyapısını yenilemeyi ve ilçeyi daha modern ve yaşanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlçenin ihtiyaç duyduğu devlet yatırımlarının Yenice'ye kazandırılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Karakaş, özellikle KYK yurdu olmak üzere eğitim, ulaşım ve altyapı yatırımlarının takip edildiğini ifade etti.

Karakaş, Karabük-Yenice Karayolu Projesi başta olmak üzere ilçenin geleceğini doğrudan ilgilendiren önemli yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

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