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Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi - Son Dakika

Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi

10.02.2022 17:22
Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen Süt Üreticileri Birliği seçimli Mali Genel Kurulunda Başkan Hayrettin Ceylan güven tazeledi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen Süt Üreticileri Birliği seçimli Mali Genel Kurulunda Başkan Hayrettin Ceylan güven tazeledi.

Yenice ilçesinde 326 üye ile faaliyette bulunan Yenice Süt Üreticileri Birliği'nin seçimli Mali Genel Kurulu, üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı seçimlerde Süleyman Karaoğlan 82 oy alırken mevcut başkan Hayrettin Ceylan 86 oy alarak güven tazeledi.

Yenice Süt Üreticileri Birliği Yönetimi; Hayrettin Ceylan, Mustafa Arslan, Özgür Duman, Serkan Yaman ile Yavuz Aslan'dan oluştu. - ÇANAKKALE

Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi

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Süt Üreticileri Birliği, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi - Son Dakika


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