Yeniden Refah Destekliyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Destekliyor

21.07.2026 19:27
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Yeniden Refah Partisi, Ahbap Derneği'ndeki soruşturmayı desteklediklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmayı desteklediklerini, yardımlaşma duygusunu zedeleyen ve toplumsal güveni sarsan her türlü istismarın karşısında olduklarını belirtti.

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, il teşkilatlarının bahar ve kış dönemlerinde olduğu gibi yaz dönemini de verimli çalışmalarla değerlendireceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine yönelik soruştramaya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıç, "Deprem döneminde topladığı bağışlarla gündem olan Ahbap Derneğine yönelik mali operasyonu Yeniden Refah Partisi olarak sonuna kadar destekliyoruz. Yardımlaşma duygularını zedeleyen, güveni yok eden istismarlardan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, bu operasyonların magazin boyutuna taşınmaması gerektiğini, devletin uyanık olarak vatandaşı çetelerden, örgütlerden, yankesicilerden korumak zorunda olduğunu anlattı.

Benzer şekilde İstanbul merkezli olarak başlatılan bahis şikesi soruşturmasını da desteklediklerini söyleyen Kılıç, başta SMA olmak üzere nadir ve pahalı hastalıkları SGK'nin ödeme listesi kapsamına almasını, emeklilere de ara zam yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Suat Kılıç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Hayırlı olsun, yolları açık olsun. CHP içinde kalmak için büyük mücadele verdiler ama Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşmak, uzlaşmak mümkün olmadı. Ayrılma kararı aldılar. Türkiye demokrasisi açısından, milletimiz açısından bu ayrılığın hayırlı olmasını, demokrasimize, hukukumuza ve siyasetimize katkılar sağlamasını diliyorum. Kendi kararlarıdır, bize o karara saygı duymak düşer. Anlaşılan o ki Türk siyasi hayatı bir parti daha kazanmış oldu."

Partilerinin ana muhalefet boşluğunu dolduran bir siyasi parti durumunda olduğunu belirten Kılıç, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret kararı aldığını ifade etti.

Kılıç, "Kritik konuların, yasaların, anayasa ve kanun ihtiyaçlarının aziz milletimizin oyuna sunulması gerektiğine ilişkin en başta seslendirdiğimiz görüşü bir kere daha yineliyoruz. Bu konuda kritik kararlar TBMM zemininde alınsa da halk oyuna sunulmalıdır. Milletimiz son noktayı kendi iradesiyle koymalıdır. Referandum çok önemli bir süreç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Politika, Ahbap, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Destekliyor - Son Dakika

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