Yeniden Refah Partili Doğan Bekin, parti görevlerinden affını istedi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili Doğan Bekin, parti görevlerinden affını istedi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in parti görevlerinden affını istediğini, kendisinin de bu talebi yaptığını söyledi. Erbakan, fikir ayrılığı nedeniyle Bekin'in milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in partisindeki görevlerinden istifa etmesine ilişkin, "Kendisiyle bazı noktalarda fikir ve görüş ayrılığına düştüğümüzden dolayı bu görevlerinden affını istemesini talep ettik, kendisi de görevlerinden affını talep etti. Milletvekili olarak çalışmalarına devam edecektir." dedi.

Erbakan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, bunun "piyasa dalgalanması" olarak nitelendirilemeyeceğini, olağanüstü bir durum ve "dolandırıcılık" olduğunu öne sürdü.

Yaşananların "göz göre göre" gerçekleştiğini, pek çok uyarılar yapıldığını söyleyen Erbakan, "Ama bunlar maalesef göz ardı edilmiş veya içeriden bazı kimseler tarafından bilerek görmezden gelinmiş, engellenmiş ve maalesef böyle bir vurgun ortaya çıkmış." diye konuştu.

Soruşturmalara konu fonların yönetimlerinde "siyasetçilerin ve bazı eski bürokratların yer aldığını" iddia eden Erbakan, "Bunların içeriyle, yukarılarla bağlantıları olması son derece muhtemel. Buradan ciddi kazanç elde edenlerin de siyasi kişilikler olduğunu görüyoruz. Bu olay büyük bir olaydır. Meclis açıldıktan sonra araştırma komisyonu kurulması, ucu kime dayanırsa dayansın, üzerine gidilmesi ve sorumluların cezalandırılması lazım." sözlerini sarf etti.

Fon soruşturmalarıyla ilgili zararın karşılanması gerektiğini belirten Erbakan, "Hukukun üstünlüğüne bağlı ve adaletli bir şekilde konunun üzerine gidilmesi ve mutlaka sorumluların ortaya çıkarılması lazım." ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in partisinin Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa etmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Her partide, ailede, toplulukta, STK'de bu gibi görüş ayrılıkları ve farklı fikirlerin olması mümkündür. Aile içinde dahi farklı fikirler, görüş ayrılıkları, kardeşler arasında dahi olabilmektedir. Kendisiyle bazı noktalarda fikir ve görüş ayrılığına düştüğümüzden dolayı bu görevlerinden affını istemesini talep ettik, kendisi de görevlerinden affını talep etti. Milletvekili olarak çalışmalarına devam edecektir." bilgisini paylaştı.

Bekin'in "AK Parti'ye geçeceği" yönünde bilgisi olup olmadığı sorusuna ise Erbakan, "Hayır, hiçbir bilgi yok. Kendisi de zaten böyle bir şey olmayacağını ifade etmiş. Ben de kendisini tanıdığım kadarıyla böyle bir adım atmayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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