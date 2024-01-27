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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'tan sonra belediyelerde yeni bir sayfa açacak - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'tan sonra belediyelerde yeni bir sayfa açacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, partinin 31 Mart'tan sonra belediyelerde yeni bir sayfa açacağını söyledi. Erbakan, partinin üye sayısının son 5 ayda yüzde 50 büyüdüğünü ve 31 Mart seçimlerine 500 bin üyeyle girerek Yeniden Refah'ı iktidar yapacaklarını belirtti. Ayrıca Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde sürpriz bir başarı elde ettiklerini ve 31 Mart'ta daha büyük bir sürpriz yapacaklarını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart\'tan sonra belediyelerde yeni bir sayfa açacak
27.01.2024 - 16:53,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'tan sonra belediyelerde yepyeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

Erbakan, partisinin Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Burada partililere hitap eden Erbakan, açılışın miting havasında geçtiğini belirterek, Yozgat'ta ve tüm Türkiye'de Milli Görüş'ün ve partisinin büyük zaferlerine vesile olması temennisinde bulundu.

Kazım Arslan'ın 1 Nisan itibarıyla Yozgat'ın yeniden belediye başkanı olacağını savunan Erbakan, şöyle konuştu:

"Üye sayımız son 5 ayda 260 binden 390 bine yükseldi. Önümüzdeki hafta inşallah 400 bini geçeceğiz ve 31 Mart seçimlerine 500 bin üyeyle girip, yerel yönetimlerde Yeniden Refah'ı iktidar yapacağız. 260 binden 390 bine gelmek demek, 5 ayda yüzde 50 büyümek demektir. Cenabıallah'a şükürler olsun. Bu Milli Görüş'ün bereketidir. Bu dava erlerinin fedakarlığının ve gayretinin sonucudur."

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 14 Mayıs seçimlerinde pek çoklarının beklemediği bir başarıyı yakalayarak sürpriz gerçekleştirdiğini aktardı.

Daha büyük sürprizi 31 Mart'ta gerçekleştireceklerini belirten Erbakan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra belediyelerimizde yepyeni bir sayfa açacağız. Aynen 1989 ve 1994'te olduğu gibi belediyelerde yeniden destanlar yazacağız ve tarih yazacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Erbakan, belediye başkan adayı Kazım Arslan'a başarı diledi.

Kaynak: AA
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