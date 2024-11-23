Yeniden Refah Partisi 6 Yaşında

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 6. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu ve giderek daha fazla sürüklendiği ciddi ahlaki ve sosyoekonomik problemlerin çözüm adresinin ne iktidar Partisi ne de diğer muhalefet partileri olmadığını vatandaşımız tarafından açıkça görülmüştür. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle her kesimin Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı artık Yeniden Refah Partisi'dir. Partimizin kurulmasıyla milletimize; çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğini ifade ettik. 6 yıl gibi kısa bir sürede milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın üstün gayreti ile biri genel seçim, diğeri mahalli idareler seçimleri olmak üzere; Yeniden Refah Partimizin önemli başarılar elde etmesini sağladık. Elbette bu başarıların temelinde teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları ile birlikte, milletimizin Merhum Erbakan Hocamızın temellerini 1969'da atmış olduğu Milli Görüş'e ve onun hayırlı hizmetlerine duyduğu özlem yer almaktadır. Bugün bir kez daha buradan haykırıyoruz: Milli Görüş kadroları olarak buradayız, daima milletimizin yanındayız, kararlıyız ve iktidara hazırız. Milli Görüş 1969 yılında ne için yola çıkmışsa, Yeniden Refah Partimiz 2018 yılında ne için yola çıkmışsa, bugün de aynı değerler ve kuruluş günümüzde verdiğimiz sözler temelinde siyasi alandaki mücadelemize devam ediyoruz. ve gelecekte de bu şiardan asla sapmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin sorunlarını bildiğimizi, teşhislerimizi yaptığımızı ve çözüm yollarını da ortaya koyduğumuzu ifade ediyorum. Bu ülkenin fertleri olarak; hep birlikte inanacağız, çalışacağız ve tüm sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Bu Aziz millet çok daha zor zamanlarda dahi yeniden şahlanmayı başarmış bir millettir. Milli Görüş'ün milletimizi millet yapan değerlerin ta kendisi olduğunun, bu çatının altında milletimizin ortak değerlerini benimsemiş olan herkese yer olduğunun altını çiziyorum. Merhum Erbakan Hocamızın da dediği gibi Milli Görüş; bu milletin inancıdır, tarihidir, kimliğidir, ruh köküdür. Milli Görüş, milletimizin görüşüdür! ve bugün 6 yaşına basan Yeniden Refah Partimiz işte bu görüşün temsilcisidir." - ANKARA