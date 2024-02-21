Yeniden Refah Partisi, Abdullah Torun\'u Adana\'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkan adayı olarak açıkladı

Politika

Yeniden Refah Partisi, 22. dönem AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Torun'u Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala seçim sürecinin en çok konuşulan partisi Yeniden Refah Partisi'ne katılımlar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 22. dönem AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Torun partisinden istifa ederek, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Torun'a rozetini partinin Adana İl Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Baysal taktı. Torun, aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nden Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Abdullah Torun kimdir?

1968 Çermik doğumlu olan Abdullah Torun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngilizce bölümü mezunu. Orta düzeyde Almanca biliyor olmasının yanı sıra serbest avukatlık yapmaktadır. Özel şirket işletmecisi ve ortağı olan Torun, AK Parti'den 22. dönem Adana Milletvekili olarak görev yaptı. Torun, evli ve 3 çocuk babasıdır. - ANKARA