Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile işbirliği için adil teklif bekliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisine adil, dengeli, partimizin gücünü, halktaki karşılığını gözeten bir teklif paketiyle gelirse, yapılacak değerlendirmenin neticesine göre bir işbirliği durumu netleşmiş olacak." dedi.

Kılıç, MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki " Filistin'e destek, teröre lanet" mitingini desteklediklerini ifade ederek, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için gerek Türkiye'nin gerekse İslam dünyasının, üzerine düşenleri yapmadığını, ama yapması gerektiğini söyledi.

Galata Köprüsü'nde yapılan etkinliği desteklediklerini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"İsrail'e lojistik devam ettiği sürece, uluslararası ticaret kesilmediği ve anlaşmalar askıya alınmadığı sürece, Avrupa Adalet Divanı'ndan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kadar uluslararası hukuk müesseseleri harekete geçirilemediği takdirde, 'yüzyılın Hitleri' Netanyahu, Gazze'deki soykırımına devam edecektir. Galata'daki boykot çağrısının sözde kalmamasını, eyleme geçirilmesini bekliyoruz."

"Seyyanen artıştan memur emeklileri yararlandırılmadı"

Suat Kılıç, 1 Ocak'tan itibaren tüm çalışan ve emekliler için enflasyon karşısında eriyen ücretlerin yenilenme döneminin başladığını belirterek, 3600 ek gösterge meselesinde hükümetin, kantarın ayarını kaçırdığını, çalışanlarla birlikte emeklilerin de 3600 ek gösterge haklarından yararlandırılması gerektiğini öne sürdü.

En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağına ilişkin devletin sözünü tuttuğunu, 8 bin 77 lira seyyanen maaş artışı yapıldığını aktaran Kılıç, ancak bu seyyanen artıştan memur emeklilerinin yararlandırılmadığını ifade etti.

"Teklif içeriksiz olursa..."

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kılıç, "bazı illerde belediye başkanlığı adaylık taleplerinin kabul edilmediği" iddialarına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"İcap kabul sözleşme serbestisi var bu işlerde, onlar bir teklifte bulunacaklar. Biz teklifi kabul ettiğimiz takdirde zaten yerel seçime yönelik bir ittifak kurulmuş olacak. Eğer ki önerileri, bizim tarafımızdan kabul görecek dengeli ve adil öneriler olmazsa, önerilerini kabul etmemiz mümkün olmayacak. O nedenle AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisine adil, dengeli, partimizin gücünü, halktaki karşılığını gözeten bir teklif paketiyle gelirse, yapılacak değerlendirmenin neticesine göre bir işbirliği durumu netleşmiş olacak. Ama teklif içeriksiz olursa, Yeniden Refah Partisinin gücü ve kapasitesi görmezlikten gelinirse, elbette ki böyle bir teklife 'evet' demek mümkün olmayacak."