Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz: 'Altındağ'da CHP'ye verilen oy AK Parti'ye gider' - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz: 'Altındağ'da CHP'ye verilen oy AK Parti'ye gider'

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz: \'Altındağ\'da CHP\'ye verilen oy AK Parti\'ye gider\'

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, Altındağ'ı karış karış gezmeye devam ediyor. Altıngöz, sahada yapılan çalışmalara göre Altındağ'da değişimi başaracak tek parti olduklarını ifade etti. Altıngöz, Altındağ'da ceket siyasetinin bittiğini belirterek, 31 Mart'ta Altındağ'ın hizmet siyasetini seçeceğini söyledi.

17.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:42
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Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, "Altındağ'da CHP'ye verilen oy AK Parti'ye gider" dedi.

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, Altındağ'ı karış karış gezmeye devam ediyor. Gündüzleri esnaf, pazar ve dernek ziyaretleri yapan Altıngöz, geceleri de vatandaşlarla bir araya geliyor. Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Altıngöz, "Altındağ'da değişimi yapacak tek parti Yeniden Refah Partisidir. Bunun sebebi bellidir. Sahada yaptığımız çalışmalar göstermektedir ki baba ocağına dönüş başlamıştır. AK Parti ile Yeniden Refah sahada başa baş oy oranı ile mücadele etmektedir. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimlerinde değişimin en büyük partisidir. Değişim isteği ile CHP'ye oy verecek kardeşlerimizin oyları maalesef AK Parti'ye yarayacaktır. Ancak bizler çok net şunu ifade etmek istiyoruz. Değişim olması kadar değişimin doğru olması da önemlidir. Bizler bu değişimin Milli Görüş belediyeciliği ile olacağına inanıyoruz. Bizler bu değişimin toplumun her kesiminin katılımı ile ahlaklı belediyecilik ile olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altındağ'da ikinci partiyiz"

Altıngöz, sahada yaptıkları anket çalışmalarında ve kamuoyu araştırmalarında Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Altındağ'da değişimi başaracak tek parti olduğunu ifade etti. Altıngöz, yapılan çalışmalara göre sahada ikinci parti olduklarını söyledi.

Altındağ'da 'ceket' siyasetinin bittiğini belirten Altıngöz, "Ceketimi koysam alırım diyenler sahaya çıkamaz hale gelmiştir. Bunun sebebi son dönemde millete rağmen yapılan siyasettir. Bunun nedeni Gültepe'de, Karacaören'de, Karapürçek'te, Atıfbey'de yalnız bırakılan gençlerdir. Bunun sebebi Zübeyde Hanım'da, Hacettepe'de, Aydıncık'ta, Tatlar'da emeklilerimizdir. Bunun sebebi Gicik'te, Peçenek'te, Kavaklı'da, Hacı Bayram'da görmezden geldikleri esnaf kardeşlerimizdir. Bunun sebebi Solfasol'da, Feridunçelik'te, Önder'de, Baraj'da yüz çevirdikleri çalışanımızdır. Bu nedenle Altındağ'da ceket siyaseti bitmiştir. 31 Mart'ta Altındağ hizmet siyasetini seçecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz: 'Altındağ'da CHP'ye verilen oy AK Parti'ye gider' - Son Dakika

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