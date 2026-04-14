Yeniden Refah Partisi: Erken Seçim Önceliğimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Kılıç, CHP'nin ara seçim talebine yanıt vererek önce erken genel seçimin gerekli olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" talebine ilişkin, "Önceliğimiz erken genel seçimin yapılması. Ama bu arada bir ara seçim kararı alınacak olursa elbette ki buna da varız, hazırız." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçirme hayali kursağında kalan ABD'ye, NATO üyesi İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin destek vermeyeceğini açıklaması, İran'a yönelik uluslararası hukuktan yoksun saldırıların savaş suçu olduğunun görülmesi bakımından çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Kılıç, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu yaralanan 16 kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin sorusu üzerine, Kılıç, herhangi bir muhalefet partisinin herhangi bir seçime "hayır" demesinin, seçime hazır olmadıkları anlamına geleceğini savundu. Kılıç, "Önceliğimiz erken genel seçimin yapılması. Ama bu arada bir ara seçim kararı alınacak olursa elbette ki buna da varız, hazırız. Bunun için de zaten her an seçim olabilirmiş gibi de çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suat Kılıç, Güvenlik, Politika, Refah, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:14:04. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.