Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi

21.03.2022 14:04
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi

Birtakım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorlu'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Çorlu'da gazeteciler derneğini de ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Birtakım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorlu'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Çorlu'da gazeteciler derneğini de ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Çorlu programı kapsamında önce esnaf ziyareti yapan Aydal daha sonra Tüm Kastamonulular Derneği ile Çorlu Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek üyesi gazetecilerle gündeme dair sohbet eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, "Tekirdağ temaslarımız kapsamında Çorlu'yu da ziyaret ettik. Burada, bir takım sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek onların çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Kendi yaptığımız işleri de anlattığımız ziyaretlerde ayrıca, esnaf, halk ve gördüğümüz herkesin dertlerini dinleme fırsatımız oldu. Hepsini not alarak gerekenleri yapmak üzere ilçeden ayrılıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Çorlu İlçe Başkanı Hamit Hamitoğlu ise "Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Doğan Aydal'ı ilçemizde ağırlamaktan son derece memnun ve mutlu olduk. Kendisiyle sivil toplum kuruluşlarını, gazetecileri, esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların sorunlarını, dertlerini, şikayet ve bizlerden isteklerini dinledik. Çok güzel bir program oldu. Coşkuyla karşıladığımız değerli genel başkan yardımcımızın ilçemize olan ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendisine teşkilatım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydal'a ziyaretler sırasında Çorlu İlçe Başkanı Hamit Hamitoğlu, il yöneticileri ve civar ilçelerin yöneticileri ve partililer de eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi

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Refah Partisi, Hisarcık, Esnaf, Çorlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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