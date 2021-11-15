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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

15.11.2021 14:36
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimiz inşallah halkımızın desteğiyle en kısa zamanda iktidara gelip adaletsizlikleri ortadan kaldıracak, dar gelirli milyonların alım gücünü artıracak, yüzlerini güldürecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimiz inşallah halkımızın desteğiyle en kısa zamanda iktidara gelip adaletsizlikleri ortadan kaldıracak, dar gelirli milyonların alım gücünü artıracak, yüzlerini güldürecek." dedi.

Kütahya kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Erbakan, partililerle bir araya geldi.

Erbakan, Kütahya'nın çok stratejik bir bölgede, önemli yolların, hatların geçiş güzergahında bulunduğunu, bor madenine ve tarihi kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Partisinin hedeflerine değinen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Bu tabii Türkiye'ye yakışmıyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Kaynak ve imkanlar faiz ödemelerine ve maalesef israfa gidiyor. Bundan dolayı da asgari ücretliye, emekliye, EYT'liye, atanamayan öğretmenlere, çiftçiye, esnafa kaynak kalmıyor. Aslında kaynak ve imkan var ama paylaşımda adalet prensibi uygulanmadığı için maalesef kaynaklar bu saydığım 3 kaleme gidiyor; faiz ödemeleri, imtiyazlı holdingler ve israf. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi lazım. 'Önce millet' anlayışıyla hareket edecek, paylaşımda adalet prensibini uygulayacak iktidara ihtiyaç var. Bu da ancak Milli Görüş iktidarıdır. Yeniden Refah Partimiz inşallah halkımızın desteğiyle en kısa zamanda iktidara gelip adaletsizlikleri ortadan kaldıracak, dar gelirli milyonların alım gücünü artıracak, yüzlerini güldürecek. Parti olarak fakir fukaraya yardım edelim, erzak dağıtalım diye gelmiyoruz, o fakir fukaranın, muhtaç haldeki milyonların alım gücünü, refah seviyesini artırmak için geliyoruz. Bunun örnekleri geçmişimizde var."

Fatih Erbakan, öncelikli tercihlerinin, seçime ittifakla değil tek başlarına girmek olduğunu sözlerine ekledi.

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Kütahya, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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