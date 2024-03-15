Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimizi önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidara taşıyacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli programlar ve ziyaretler için dün Rize'ye geldi. Dün yaptığı ziyaretlerin ardından Erbakan, bugün esnaf ziyareti yaptı. Erbakan, Şeyh Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Erbakan yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Yeniden Refah Partimiz, Türkiye genelinde sandıkları patlatacak. Meydanlar, anketler ve milletimiz bunu söylüyor. Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısı bunu söylüyor. 260 binden 475 bine 6 ay içerisinde geldi. 6 ayda yüzde 85 büyüme oranı demektir. Bu sonuçlar Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline getirmiştir. Bütün anketçiler, siyaset bilimciler, hatta rakip siyasi partideki siyasetçiler, sosyologlar hepsi hep bir ağızdan diyorlar ki 'Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak.' Bunu Türkiye'nin her köşesinde görüyoruz. Üye sayılarımızdaki patlamadan görüyoruz. Ayda 475 bin üye sayısına çıktık. İnşallah seçime kadar 500 bini geçmiş olacağız. Seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisi olarak gireceğiz. Yeniden Refah Partimizi önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yerel yönetimlerde iktidar olacağız - Son Dakika
Muğla'da kamu hizmetlerine kolay erişim sağlamak ve vatandaş başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla faaliyet gösteren Açık Kapı'ya 2023 yılı içerisinde 7 bin 491 başvuru yapıldı. Başvuruların çoğunluğunu sosyal yardım ve sosyal hizmetler konuları oluştururken, en çok başvuruyu kadınlar yapmıştır. Açık Kapı birimleri, yüz yüze, internet ve mobil uygulama kanalları üzerinden yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek sonuçlandırmıştır.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların 'halen akıl dışı' olduğu ifadeleriyle reddetti. Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, 'Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor.' denildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende yapılan eserlerin açılışı gerçekleştirildi ve konuşmalar yapıldı. Başkan Yavaş, ilçenin kornişon salatalık üretiminde Türkiye 1.'si olduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı ise yapılan yatırımların önemini vurgulayarak, tarım ve sulama projelerine hız vereceklerini belirtti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ekonomik sorunlarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlık sorunlarının acil çözüm beklediğini belirtti. Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, gazilere gereken desteğin verilmesini talep etti.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin milletin aklıyla alay ettiğini ve deste deste paralarla oyunun iyice kirlendiğini söyledi. Erdoğan, Van halkına seslenerek, 31 Mart'ta sandıkta bu sinsi ve kirli oyunların hesabını sormalarını istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
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