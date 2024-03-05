Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin Adıyaman kolunun şeyhi Muhammed Saki Erol'a ziyarette bulundu.
YRP'nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Menzil cemaati, 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
İşte Erbakan'ın ziyaretinden fotoğraflar:
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti - Son Dakika
Düzce'de Nusrettin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve Gölyaka ilçesindeki 112 Komuta Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bölgenin yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Vali Selçuk Aslan ise merkezin modern ve dünya standartlarında bir yapı olduğunu vurgulayarak, açılışın bayramdan sonra yapılmasını umduklarını ifade etti.
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