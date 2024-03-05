Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.

05.03.2024 17:56  Güncelleme: 18:03
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin Adıyaman kolunun şeyhi Muhammed Saki Erol'a ziyarette bulundu.

YRP'nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti

Öte yandan Menzil cemaati, 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.

İşte Erbakan'ın ziyaretinden fotoğraflar:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Gerginyo : İnsanın suratında biraz nur olur birbirlerine baka baka hepsi aynı olmuş güle baksa soldurur 62 70 Yanıtla
  • Murat Kargın: Çok doğru 28 19
  • Bulent Cebeci: Hepsi aynı yolun yolcusu bu ülke refaha ve huzura kavuşmak istiyorsa bunlardan kurtulmalı... 23 20 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: FATİH AMCA SENİN BU ZİYARETİN OY GETİRMEDİ BİLAKİS OY KAYBETTİRDİ. 23 12 Yanıtla
  • Ali Arslan: Şer yuvaları 17 12 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İnsanımız hala akıllandı yakın geçmişimizde canlı örneği duruyor hala birileri kula kulluk etme derdinde 17 11 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Oy maşaAllâh ?? Tebrikler Erbakan güzel bir yoldasin ???? 9 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Pardon ne şerrini gördünüz siz bu kafa yapısını değiştirmediğini sürece sittinsene iktidar olamazsınız Yahudiye dost Hristiyana dost Müslümana düşman tipik CHP zihniyeti 0 0
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