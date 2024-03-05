Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti

Düzce'de Aile Sağlığı ve 112 Komuta Merkezlerinin Temeli Atıldı

Düzce'de Nusrettin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve Gölyaka ilçesindeki 112 Komuta Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bölgenin yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Vali Selçuk Aslan ise merkezin modern ve dünya standartlarında bir yapı olduğunu vurgulayarak, açılışın bayramdan sonra yapılmasını umduklarını ifade etti.