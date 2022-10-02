Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Artvin'de partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Artvin'de partisinin il kongresine katıldı

02.10.2022 22:34

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6'lı masa, yani bizim masa başındakiler olarak ifade ettiklerimiz, bizim ifadelerimizle altın günü toplantılarına devam ediyorlar.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6'lı masa, yani bizim masa başındakiler olarak ifade ettiklerimiz, bizim ifadelerimizle altın günü toplantılarına devam ediyorlar." dedi.

Erbakan, partisinin, Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Olağan İl Kongresi'nde, Milli Görüş'ün ikinci kırk yılında Artvin'in Milli Görüş'ün yeni kalesi haline geleceğini söyledi.

Mevcut iktidarın karşısındaki 6'lı masanın bu ülkenin sorunlarına çözüm olamayacağını ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6'lı masa, yani bizim masa başındakiler olarak ifade ettiklerimiz, bizim ifadelerimizle altın günü toplantılarına devam ediyorlar. Bugün de bir tane daha toplantı yaptılar. 7 kez masa başında, 30 kez masanın dışında baş başa, 37 kez bir araya gelmişler altı aydan beri. Ortada bir tane somut proje yok. Ekonomik krizden nasıl çıkacağımıza dair proje yok. Ortada bir cumhurbaşkanı adayı yok. Varsa yoksa parlamenter sistem. Biz aylardan beri bu 6'lı masadan da aynen Cumhur İttifakı'ndan gelmeyeceği gibi ülkeye, bu millete fayda gelmeyeceğini söylüyoruz."

Erbakan, AK Parti iktidarındaki Türkiye'nin zihinsel ve fiziksel yorgunluğun etkisiyle hem ekonomide hem de dış politikada bir yanlıştan başka bir yanlışa savrulduğunu iddia ederek "Bir tarafta bu yanlışları yapan Cumhur İttifakı, bir diğer tarafta da millete fayda sağlamak şöyle dursun, içlerinde İstanbul Sözleşmesi gibi bir ifsat metninin savunucularını barındıran, içlerinde LGBT savunucularını barındıran, içlerinde 'Din dersi zorunlu ders olmaktan çıkarılsın.' diyenleri barındıran, içlerinde 9 Eylül zaferinin yıl dönümünde Yunanlılara laf söyleyeceği yerde, ecdadımıza dil uzatmayı marifet sayanları barındıran garabet yapı." diye konuştu.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde, Talip Sucu yeniden il başkanı seçildi.

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Kaynak: AA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Artvin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Artvin'de partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

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