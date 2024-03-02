Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz Projelerini Açıklıyor - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz Projelerini Açıklıyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz Projelerini Açıklıyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bugün projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak. Aday tanıtım toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

02.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:24
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bugün projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak.

Lüfti Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımlarıyla İstanbul'da projeler ve aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Program, 'İstanbul'da Son Söz, Mehmet Altınöz' mottosuyla bu akşam saat 19.30'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Oditoryum Salonunda gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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