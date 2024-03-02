Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz Projelerini Açıklıyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bugün projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak.
Lüfti Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz projelerini ve İstanbul vizyonunu kamuoyuna açıklayacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımlarıyla İstanbul'da projeler ve aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Program, 'İstanbul'da Son Söz, Mehmet Altınöz' mottosuyla bu akşam saat 19.30'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Oditoryum Salonunda gerçekleştirilecek. - ANKARA
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı yaptığı ve düzensiz göçmenlerin izinsiz çalışmasına imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheliye idari para cezası ve araç kullanım yasağı uygulandı. Şüphelinin ruhsatsız işlettiği maden ocağında yapılan aramalarda ise dinamit ve fünye ele geçirildi.
Samsun'da 35 yıl emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekli olan polis memuru Lokman Ercan, muhtar adayı olarak çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti. Etkinlikte palyaço gösterisi yapıldı ve çocuklara balon dağıtıldı. Ercan, muhtarlık görevine talip olduğunu belirterek, mahalleye kalıcı polis noktası yapmayı ve çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planladığını söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, yerel seçimlerde sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini belirterek bunun bir çözüm olmadığını, kendilerine şans verilmesini istediklerini belirtti. Tugay, seçim çalışmalarını Menemen'de sürdürdü ve tarımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde söylemlerin olduğunu da kaydetti ve sandığa gitmemenin çözüm olmadığını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok da büyük bir para harcandığını ve toplamda 1 milyar lirayı geçen bir projeleri olduğunu belirtti. Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını ve çalışmaların iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar' başlıklı panelde bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı. Panelde Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya dışişleri bakanları ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin AB entegrasyonu ve ortak geleceği konusunda görüşlerini paylaştılar.
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