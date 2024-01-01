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Yeniden Refah Partisi, İzmir'deki adaylarını belirlemek için temayül yoklaması yapacak - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, İzmir'deki adaylarını belirlemek için temayül yoklaması yapacak

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere yönelik olarak İzmir'de adaylarını belirlemek amacıyla temayül yoklaması gerçekleştirecek. Parti, milli görüş ilkeleri doğrultusunda hareket ederek İzmir'deki varlığını ve seçim hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerin belediye başkan adaylarına ilişkin değerlendirme raporları ve yoklama sonuçları, genel merkeze gönderildi ve belediye başkan adaylarının 15 Ocak 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Yeniden Refah Partisi, İzmir\'deki adaylarını belirlemek için temayül yoklaması yapacak
01.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:17
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Yerel seçimler için adaylar yavaş yavaş netleşirken Yeniden Refah Partisi, İzmir'deki adaylarını belirlemek için temayül yoklaması gerçekleştirecek.

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler yaklaşırken İzmir'de milli görüş ilkeleri doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyor. Parti, il ve ilçe belediye başkan aday adayları için gerçekleştirilen temayül yoklamaları ve İl Divan toplantıları ile İzmir'deki varlığını ve seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu süreçte, Yeniden Refah Partisi'nin önde gelen isimleri, İzmirlilere milli görüş vizyonunu ve gelecek planlarını aktardı. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, Genel Merkez İzmir İl Sorumlusu Recep Erol ve İl Başkanı Cemal Arıkan bu toplantılara katılarak, İzmir'in geleceği için milli ve manevi değerlere dayalı bir yol haritası çizdi. İl ve ilçe yürütme ve yönetim kurulu üyeleri de toplantılarda roller üstlendi. Partililer, bu süreçte İzmir halkının beklentilerine ve ihtiyaçlarına duyarlı, milli ve manevi değerlere odaklı bir yaklaşımla şehrin geleceği için somut ve değer odaklı adımlar atmaya odaklanacaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçenin belediye başkan adaylarına ilişkin değerlendirme raporları ve yoklama sonuçları, inceleme ve değerlendirme için genel merkeze gönderildi. Bu değerlendirmelerin ardından, 15 Ocak 2024 tarihine kadar belediye başkan adaylarının Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından açıklanması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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