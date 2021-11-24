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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Öğretmenlerimize ilk yılımızda yüzde 70 maaş zammı yapacağız" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Öğretmenlerimize ilk yılımızda yüzde 70 maaş zammı yapacağız"

24.11.2021 18:18
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Öğretmenlerimize ilk yılımızda yüzde 70 maaş zammı yapacağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, öğretmenlerin gününü katlayarak, iktidara geldikleri zaman öğretmen maaşlarına yüzde 70 zam yapacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, öğretmenlerin gününü katlayarak, iktidara geldikleri zaman öğretmen maaşlarına yüzde 70 zam yapacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, yeniden büyük Türkiye hedefimizi teslim edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesinde kilit konumundadır" dedi.

Türkiye'nin her köşesinde çalışan öğretmenlerin fedakar olduğunu ve istikbalin garantisi olan çocukların ve gençlerin yetişmesinin temel yapıtaşı, ana omurgası olduğunu belirten Erbakan, "Geleceğimizin mimarları olan çok kıymetli öğretmenlerimizin ülkemizin istikbali için önemlerini hatırlamak ve öğretmenlerimize saygımızı ve teşekkürlerimizi sunmak üzere bugün Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimize ilk yılımızda yüzde 70 maaş zammı yapacağız"

Parti olarak eğitimcilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu sorunları hızla çözebilmek adına birçok çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Erbakan, iktidara geldiklerinde uygulamaya koyacakları icraatları şöyle sıraladı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hızla çıkaracağız. Böylece öğretmenlik mesleğini yasal koruma altına alacak, özel sektör ve kamuda öğretmenlerimiz aleyhine olan farklı uygulamaların önüne geçerek, mesleğin hak ettiği itibarı yasal koruma altına alacağız. İktidara gelir gelmez tüm memurlarımızın olduğu gibi öğretmenlerimizin maaşlarına ilk yıl yüzde 70, takip eden yıllar ise gerçek enflasyonun üzerinde yapacağımız zamlarla mali açıdan mesleğin itibarına yönelik gerekli iyileşmeleri tamamlayacağız. Geçim derdi, ek iş yaparak geçinmek durumunda kalmak gibi öğretmenlerimizi asıl işleri olan eğitimden uzaklaştıran mali engelleri derhal ortadan kaldıracağız. Öğretmen atama ve tayin sistemini aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak çok iyi biliyoruz ki aile bütünlüğünü sağlayamamalarından ötürü mutsuz olan eğitimcilerimiz, mesleklerini icra ederlerken verimli olamaz. Kamunun gerçek ihtiyacına uygun sayıda kontenjan açarak yeni öğretmen atamalarını hızla gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli öğretmenlerimizi kadroya alacak, böylece sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz. Milli Eğitim sisteminin genelinde tüm unsurlarını kapsayacak şekilde liyakatli bir atama sistemini hızla devreye alacağız." - ANKARA

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Öğretmenler Günü, Refah Partisi, Öğretmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: 'Öğretmenlerimize ilk yılımızda yüzde 70 maaş zammı yapacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Öğretmenlerimize ilk yılımızda yüzde 70 maaş zammı yapacağız" - Son Dakika
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