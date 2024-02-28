Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya\'da deprem sonrası yapılan projeleri eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "'Depremin yaralarını sarmak için merkezi hükümetin desteği şart' diyen AK Partililer, 1 yıldır neden çarşı projelerini hazırlayıp Malatyalılara sunamıyor? Daha Malatya'da enkazı kaldıramadılar. Madem merkezi hükümet şartsa, neden 1 yılda Malatya'da ancak 5 bin 140 konutun kurasını çekebildiniz. Hani nerede merkezi hükümetin desteği? Malatya deprem bölgesinde en az desteği ve katkıyı alan ildir" dedi.
Konteynerlerde hizmet veren esnafları ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Malatyalı hemşehrilerim sandığa giderken Cumhurbaşkanlığı için değil, belediye başkanlığı için. Belediye Meclis üyeleri için oy kullanacak. Şu anda Yeniden Refah Partisi dışında projelerini kamuoyu ile paylaşan parti yoktur. Sayın Veli Ağbaba, 'Sosyal yardımları 5 katına çıkartacağız' diyor. Biz ise, 'Milletimizi sosyal yardımlardan kurtaracağız.' diyoruz. AK Parti'nin tek rakibi Yeniden Refah Partisi'dir. Milletimiz Malatya'nın hayrına bir değişim yapmalı. AK Parti yoruldu, artık değişmeleri gerekiyor" İfadelerini kaydetti.
Esnaflar, Bilal Yıldırım'a yoğun destek verdiler
Bilal Yıldırım, "AK Partililer, 'Depremin yaralarını sarmak için merkezi hükümetin desteği şart' diyorlar. Malatyalılar; 20 yıldır merkezi hükümet olan AK Parti'yi destekliyor, ama 20 yılda geldiği nokta bir enkaz şehir. Depremin üzerinden 1 yıl geçti, Malatyalılar halen çile çekiyor, soğukta halen üşüyor, Malatya halen enkaz şehir halinde. 'Depremin yaralarını sarmak için merkezi hükümetin desteği şart' diyen AK Partililer, 1 yıldır neden çarşı projelerini hazırlayıp Malatyalılara sunamıyor? Daha Malatya'da enkazı kaldıramadılar. Madem merkezi hükümet şartsa, neden 1 yılda Malatya'da ancak yapılacak konutların yüzde 7'si olan 5 bin 140 konutun kurasını çekebildiniz. Hani nerede merkezi hükümetin desteği. Malatya deprem bölgesinde en az desteği ve katkıyı alan ildir. Biz konteynerleri gezerken, sokakta esnafımızla konuşurken, evini kaybeden hemşehrilerimizle dertleşirken merkezi hükümeti hiç göremedik. 'Depremin yaralarını sarmak için merkezi hükümetin desteği şart' diyenlere sormak istiyorum, CİMER'e en fazla sorun ve şikayet bildiren iller arasında birinci olan Malatya'nın bu tablosu sizi hiç mi utandırmıyor" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya'da deprem sonrası yapılan projeleri eleştirdi - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuoyunda ''Yüksek Karlı Gizli Fon'' olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.
Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerindeki bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu kritik kararın, petrol ithalatçısı ülkelerden biri olan Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?