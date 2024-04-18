Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Gazze\'deki vahşeti kendi seyrine bırakmak ileride diğer bölge ülkelerini de etkileyecek

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesine tepki gösterirken, "Gazze'deki vahşeti kendi seyrine bırakmak, ileride diğer bölge ülkelerinin de başını ağrıtacaktır. Çünkü siyonist İsrail'in yayılmacı emellerinin, bir tek Batı Şeria, Gazze ve Kudüs ile sınırlı kalmayacağı bilinen bir gerçektir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ihracat kısıtlamasına ilişkin grup önerileri sunduğunu hatırlattı.

Bu grup önerilerine partisinin "evet" oyu verdiğini, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ise "hayır" oyu kullandığını söyleyen Bekin, iktidarın bu konudaki tutumunu eleştirdi.

Doğan Bekin, İsrail'e koşulsuz yardım yapan ve İsrail'in güvenliğini kendi güvenliği görerek hareket eden ABD'nin bu yanlış tutumunun, siyonist İsrail'i daha da cesaretlendirdiğini; tüm bölgenin güvensiz ve istikrarsız bir konuma sürüklemesine neden olduğunu kaydetti.

Bekin, "ABD ve Batı'nın, Gazze'deki İsrail'in vahşetini hala görmezden gelmesi utanç vericidir. Gazze Şeridi'ndeki insanlık trajedisinin bir an önce sona ermesi yalnızca bu vahşete çanak tutanların insafına bırakılırsa, daha çok Müslüman kanının akmasının önü alınamaz. Gazze'deki vahşeti kendi seyrine bırakmak, ileride diğer bölge ülkelerinin de başını ağrıtacaktır. Çünkü siyonist İsrail'in yayılmacı emellerinin, bir tek Batı Şeria, Gazze ve Kudüs ile sınırlı kalmayacağı bilinen bir gerçektir." diye konuştu.