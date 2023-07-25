Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı resti: Biz iktidar değil, muhalefet partisiyiz

Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren ve yüzde 2.81 oy alarak 5 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) ses getirecek bir ittifak çıkışı geldi. Seçim döneminde geçici işbirliği yaptıklarını söyleyen YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydan, şu an iktidar değil, muhalefet partisi olduklarını söyledi.

"BİZİ İKTİDARIN ORTAĞI SANIYORLAR"

Aydal, "Genellikle halkta yanlış bir izlenim var. Bizi iktidarın ortağı sanıyorlar. Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık. Seçimden sonra iki parti yan yana gelir, bir ittifak sözleşmesi yaparsa biz iktidarın bir parçası oluruz. Değilse, biz şu anda 5 milletvekili olan bir muhalefet partisiyiz" dedi.

"ÖYLE BİR DURUM YOK"

Aydal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var; bütün açılışlara Sayın Genel Başkanımızı davet ediyor, eller havada, topluma bir imaj vermeye çalışıyor: 'Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz.' Öyle bir durum yok.

"YAPILAN İŞLEMLERDE DAHLİMİZ YOK"

Dolayısıyla yapılan işlemlerde de bizim dahlimiz yok. Sanıyorum yakın zamanda Sayın Genel Başkanımız bu durumu çok berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı biz yıkmak mecburiyetindeyiz. Partinin geleceği buna bağlı."