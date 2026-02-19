Yeniden Refah Partisi'nden Medya Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partilerine yönelik olumsuz algı içeren haber ve anketler yapıldığını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "partilerinin önlenemez yükselişi karşısında fabrikasyon haberlerle olumsuz algı oluşturmanın hedeflendiğini" söyledi.

Saldırılar karşısında cevap hakkıyla ilgili medya kuruluşlarında otosansür uygulandığını öne süren Bekin, Türkiye'de siyasetin çekim merkezinin Yeniden Refah Partisi ve gelecekteki en büyük cumhurbaşkanı alternatifinin de Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu iddia etti.

Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak bizler, siyasetin imajını ciddi manada olumsuz yönde etkileyen her türlü bildik yaklaşımlardan uzak durarak, nezaket ve zarafet ölçüleri içerisinde yeni bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, seçim öncesi ortaya konulmaya çalışılan her türlü asılsız prefabrik haberlerin en güzel cevabının sandıkta verileceğini bir kez daha ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Bazı anket şirketlerinin partilerinin oylarını aşağıda gösterdiğini, bunu ciddiye almadıklarını dile getiren Bekin, partilerinin, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanlığında destekleyeceğine" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun toplanacağını hatırlatan Bekin, İsrail ile Türkiye'nin aynı masada yer almasının üzücü olduğunu belirtti.

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı olarak başlattığı "arazi kayıt sürecine" tepki gösteren Bekin, ABD'nin başını çektiği küresel güç odaklarının İran'daki mevcut istikrarı bozmaya yönelik hamlelerde bulunduğunu, bu adımlara karşı güçlü politikalar ortaya konulması gerektiğini kaydetti.