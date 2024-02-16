Yeniden Refah Partisi\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç\'ın Altındağ\'da Çalışma Ofisi Açıldı

Politika

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Suat Kılıç'ın Altındağ'da çalışma ofisi açıldı.

Altındağ'da çalışma ofisinin açılışına Kılıç'ın yanı sıra partililer ve vatandaşlar katıldı. Kılıç yaptığı konuşmada, "Hacı Bayram-ı Veli'nin mahallesinden Taceddin Sultan'ın dizinin dibinden, milli mücadele kahramanlarımızın cumhuriyetin kuruluşuna gidin izinden Ankara'nın hizmetine talibiz. Ankara için en doğrusu 'Yeniden Refah ve yeniden Ankara'" dedi.

Göreve geldiğinde yapacaklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Ankara tertemiz içme suyuna kavuşacak. Ankara tertemiz bir havaya karışacak. Ankara yeşili ve doğasıyla yeniden buluşacak. Ankara trafik problemi yaşamayan bir şehir olacak. Ankara faiz ve borç yükünden kurtulacak. Ankara öz kaynaklarıyla küllerinden doğan ve ayağa kalkan bir şehir olacak. Ankara genç Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan gençlik enerjisiyle cumhuriyetin ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak."

Çalışma ofisinin açılışının ardından Kılıç, Taceddin Dergahı'na gitti. Burada Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret eden Kılıç, dua etti. Dergahtan Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne geçen Kılıç, cuma namazını burada kıldı. Namazın ardından Birinci Meclise giden Kılıç, vatandaşlarla sohbet etti. - ANKARA