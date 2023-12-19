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Yeniden Refah Partisi ve AK Parti İzmir'de iş birliği için anlaştı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi ve AK Parti İzmir'de iş birliği için anlaştı

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Teşkilatı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Taraflar, şehrin ihtiyaçlarına yönelik ortak bir vizyon oluşturma konusunda mutabık kaldı. İzmir'in yerel sorunları ve gelecek seçimlerde olası iş birlikleri konuları ele alındı. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi ve AK Parti İzmir\'de iş birliği için anlaştı
19.12.2023 - 22:54,  Güncelleme: 22:56
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Yeniden Refah Partisi İzmir İl Teşkilatı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Taraflar, şehrin ihtiyaçlarına yönelik ortak bir vizyon oluşturma konusunda mutabık kaldı.

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Teşkilatı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanlığı binasında gerçekleşen görüşmede, İzmir'in yerel sorunları ve gelecek seçimlerde olası iş birlikleri konuları ele alındı. Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şehrin ihtiyaçlarına yönelik ortak bir vizyon oluşturma konusunda mutabık kaldı.

Belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ediyor

Başkan Arıkan, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili önemli bir duyuruda da bulundu. 30 Aralık tarihine kadar bir yandan ittifak görüşmeleri devam ederken hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hem de tüm ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Arıkan, "Açıklanacak olan adayların profilleri, partinin seçim stratejisi ve İzmir için olan vizyonunu daha net bir şekilde ortaya koyacaktır" dedi.

Arıkan, son olarak bu ziyaretin ve ziyarette konuşulan konuların, Türkiye'nin siyasi manzarasında önemli bir rol oynayacağını ve İzmir için yeni fırsatlar sunacağını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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