Yeniden Refah'tan Üçüncü İttifak Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah'tan Üçüncü İttifak Çağrısı

Yeniden Refah\'tan Üçüncü İttifak Çağrısı

Suat Kılıç, Yeni Refah Partisi öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini belirtti.

24.09.2024 17:21
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeni Refah Partisinin öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de açlık sınırının 21 bin liraya dayandığını, asgari ücretin 17 bin lira, en düşük emekli maaşının ise 12 bin 500 lira olduğunu belirtti.

Bu duruma acilen önlem alınması gerektiğini söyleyen Kılıç, "Türkiye'nin kaynakları harekete geçirilerek vatandaşlarımız açlık üzerinde bir gelire kavuşturulmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut hükümet yapısıyla daha fazla yoluna devam etme imkanı görünmediğini ileri süren Kılıç, Türkiye'nin gündemine erken seçimin girmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak, önümüzdeki yılın sonbaharında veya takip eden yılın ilkbaharında ülkemizin ortak bir mutabakatla erken seçim zeminine taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda 23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihinin, yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama olacağı kanaatimizi toplumumuzla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Suat Kılıç, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AK Parti'yle yeni bir ittifaka ilişkin sözleri üzerine, Kılıç, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda son sözü söylemiştir. Önümüzdeki seçimler ve olası cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik AK Parti'yle yeni bir ittifak sürecinin olmayacağını bizzat Genel Başkanımız ifade etmiştir." cevabını verdi.

Erbakan'ın, Türkiye'de sağda üçüncü bir ittifak zemininin oluşturulabileceğini ifade ettiğini de hatırlatan Kılıç, "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeni Refah Partisinin öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılabileceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"DEVA Partisi'yle Gelecek Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma girişimlerine kendilerinin destek verip vermeyeceğine" ilişkin soru üzerine de Kılıç, "Yeniden Refah Partisinin kapıları gelecek tekliflere açıktır. Şu ana kadar bize intikal etmiş somut bir işbirliği önerisi yoktur ama kapımız açıktır." dedi.

Kaynak: AA

Suat Kılıç, Politika, Türkiye, Ekonomi, Refah, Son Dakika

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