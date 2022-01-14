Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Bu Mecliste olan hiç kimse terör örgütüyle içli dışlı olamaz" - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, " Türkiye'de siyaset yapan, bu Mecliste olan hiç kimse terör örgütüyle içli dışlı olamaz." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı teröristle fotoğraflarının basına yansımasına ilişkin, "Türkiye'de siyaset yapan, bu Mecliste olan hiç kimse terör örgütüyle içli dışlı olamaz. Onların mensubu olan teröristlerle boy gösteremez ve bu affedilemez." şeklinde konuştu.

Türkiye'de terörün her türlüsünü herkesin kınaması gerektiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'de siyaset kurumunu gerçekten değerli gören herkesin teröre en sert şekilde karşı durması lazım. Biz Yenilik Partisi olarak terörün her türlüsünü, teröristlerle poz verenleri kınıyoruz, onların bu toplumda herhangi bir yerinin ve değerinin olmadığını belirtmek istiyorum. Zira bu toplum terörden, terörün yaymış olduğu şiddetten çok çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir parlamentosunda veya herhangi bir demokratik ülkenin herhangi bir kurumunda bu tür bir şeye rastlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Açık söylüyorum; benim için terörle arasına mesafe koyamayan hiç kimse değerli değildir, konuşmaya, görüşmeye değer değildir." dedi.

Yılmaz, "Bu olaya ilişkin, muhalefetteki bir kişinin aklama açıklamalarını duydum. Açıkçası utandım. Atatürk yaşasaydı herhalde o şahsın, ağız dolusu yüzüne bir tükürük patlatırdı." ifadelerini kullandı.