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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterildi - Son Dakika
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın adaylığı düzenlenen törenle açıklandı. Yaşar, daha önceki seçimlerde büyük farkla kazanarak belediyenin parasını israf etmeyen, herkesin derdine koşan ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet veren bir başkan olarak tanımlandı. Yaşar, Yenimahalle'nin gelişimini sürdürmek ve kenti daha ileriye taşımak için aday olduğunu belirtti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterildi
29.12.2023 - 12:48,  Güncelleme: 12:48
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın adaylığı düzenlenen törenle açıklandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 31 Mart 2024'de gerçekleştirilecek yerel seçimlerde partisi tarafından 4'üncü kez Yenimahalle Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Yaşar'ın adaylığı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen törenle açıklandı. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi yaşar ve ilçe sakinleri katıldı.

"Girdiği her seçimde Fethi başkanımız büyük farkla seçimi kazanıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yaptığı konuşmada Fethi Yaşar ile uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirerek, "Girdiği her seçimde Fethi başkanımız büyük farkla seçimi kazanıyor. En önemli özellikleri hiç kimseyi ayırmaması, hiç kimseyi ötekileştirmemesi, herkesin her türlü derdine kimliğini ve hiçbir şeyini sormadan koşması ve belediyenin parasını da hiçbir zaman çarçur etmemesi, kendi parası gibi harcamasıdır. Bu, bizim ortak bir özelliğimizdir. Bizler de seçimden önce iş başına gelirken aynı Fethi başkanım gibi belediyenin parasını harcarken bu paranın Ankaralının tertemiz alın teriyle harcanan ve belediyeye gelen para olduğunu, kendi cebimizdeki parayı vermediğimiz hiçbir yere belediyenin parasını harcamayacağımızı, yaptığımız bütün harcamaları kentin asli ihtiyaçları için harcayacağımızı söylemiştik. Aynen devam ediyoruz ve uyguluyoruz. Yine şeffaf katılımcı ve hesap verebilir bir belediyecilik sürmüştür" dedi.

"Yenimahalle altın dönemini yaşasın diye adayım"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise dördüncü defa neden aday olduğunu açıklayarak, "Yenimahalle ile ilgili hayallerimi tamamlamış olsaydım ben de yeterli derdim. Bir kente belediye başkanı olmak süreyle ilgili değil, beceriyle, hayata geçirilen ve halkın yararlandığı işlerle ilgilidir. Tecrübe ile ilgilidir. Bir belediye başkanının kenti tanıması, sorunlarını, ihtiyaçlarını, insanların beklentilerini ve devleti tanıması bir dönem demektir. Ben 15 yıllık belediyecilik tecrübemiz heba olmasın ve Yenimahalle altın dönemini yaşasın diye adayım. 15 yıldır TÜİK verilerine göre Türkiye'de gelişmişlik endeksinde 200'üncü sıralarda olan Yenimahalle'yi ilk 5'e sokmuşken; Yenimahalle'yi özgürlüğün, sanatın, kültürün, eğlencenin, huzurun, çağdaşlığın merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yürekten bağlı insanların yaşadığı bir kent haline getirmişken geriye düşmesin diye adayım. Belediye başkanlığı süre ile değil, iddia işidir. Ben bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Yenimahalle'yi önümüzdeki dönem birinci sıraya yükseltmek için adayım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterildi - Son Dakika
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