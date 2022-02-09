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Yenimahalle'de zamana yenik düşen cami ve cemevi yenileniyor - Son Dakika

Yenimahalle'de zamana yenik düşen cami ve cemevi yenileniyor

09.02.2022 10:30
Yenimahalle'de zamana yenik düşen cami ve cemevi yenileniyor

İlçenin iki farklı noktasında zamana yenik düşen cami ve cemevini yenilemek için kolları sıvadıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Aynı gün ihalelerini yaptık. Cami de bizim, cemevi de bizim. Ayrımız gayrımız yok. Tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi.

İlçenin iki farklı noktasında zamana yenik düşen cami ve cemevini yenilemek için kolları sıvadıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Aynı gün ihalelerini yaptık. Cami de bizim, cemevi de bizim. Ayrımız gayrımız yok. Tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi.

Hazırlanan projelerle Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi ve Macun Mahallesi'nde bulunan Hacı Ziya Yaman Merkez Camii yakın zamanda yeniden yapılacak. Yenimahalle ilçesinde her kesimden vatandaşın ikamet ettiğini ve komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bölgemizde yaşayan hemşerilerimizin ırkına, dinine, mezhebine ve siyasi düşüncesine bakmadan herkesi kucaklamayı hedefledik. Bu anlayışımızı da bir kez daha göstererek ihtiyaç duyulan bir cami ve bir cemevini aynı gün ihaleye çıktık. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi eşit yurttaşlıktır. Eşit davrandığınız zaman insanların size olan güveni, saygısı artar. Ben Yenimahalle'de bunu yapıyorum. İhtiyaç nerede ise yerel yönetim olarak orada olmayı, belediye imkanlarını hemşerilerimiz için seferber etmeyi görev edindik. Güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden bugünü kurtarmayı değil, gelecek nesilleri de düşünerek dev eserlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 3 bin 587 metrekare arsa üzerine konumlandırılacak olan Pir Sultan Abdal Cemevi inşaat alanı 2 bin metrekare olacak. Tesis, bodrum, zemin ve iki kattan oluşan bina içerisinde toplantı salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, derslikler, kütüphane, idare hazırlık odaları ve teknik hacimler bulunacak.

Yaklaşık 2 bin 269 metrekare arsa alanı olan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camii inşaat alanı ise bin 131,65 metrekare olacak. Cami bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Cami yanında da taziye evi ve revak alanı yer alacak. - ANKARA

Yenimahalle'de zamana yenik düşen cami ve cemevi yenileniyor
Yenimahalle'de zamana yenik düşen cami ve cemevi yenileniyor

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Fethi Yaşar, Türkiye, Cemevi, Cami, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yenimahalle'de zamana yenik düşen cami ve cemevi yenileniyor - Son Dakika


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