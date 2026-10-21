Yenişehir Belediye Başkanı Özel, iddialara İl Başkanlığının desteğiyle yanıt verdi - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Özel, iddialara İl Başkanlığının desteğiyle yanıt verdi

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Yenişehir Belediye Başkanı Özel, iddialara İl Başkanlığının desteğiyle yanıt verdi
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe teşkilatına yönelik iddialara İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç'in destek açıklamasıyla yanıt verdi. Özel, iftiralara en güçlü cevabın İl Başkanlığından geldiğini belirterek önceliğinin Yenişehir'e hizmet olduğunu vurguladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe teşkilatına yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, önceliklerinin Yenişehir'e hizmet etmek olduğunu vurguladı.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından konuşan Özel, AK Parti Bursa İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç'in teşkilata destek veren açıklamalarına dikkat çekerek, "Yenişehir'de yalan ve iftiralarla gündem oluşturmaya, teşkilatımızın birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışanlara en güçlü cevap İl Başkanlığımızdan geldi" dedi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına, AK Parti Bursa İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, İl Başkan Yardımcısı İsmail Güler, İlçe Koordinatörü Fatih Akdoğan ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel katıldı. Toplantıda Yenişehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetler, teşkilat çalışmaları ve ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Son günlerde AK Parti Yenişehir İlçe Teşkilatı hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar da gündeme geldi.

Toplantıda söz konusu iddialara açıklık getiren AK Parti Bursa İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, ilçe başkanlığına yönelik herhangi bir çalışma yürütülmediğini belirterek, "Bize gelen ne bir dosya var ne de ilçe başkanlığıyla ilgili yürüttüğümüz bir çalışma söz konusu. AK Parti teşkilatlarından hiç kimse fitneye fırsat vermesin. İlçemizde belediyemizin ve teşkilatımızın yaptığı güzel hizmetleri gölgelemeye çalışan kişiler var. Aklı başında hiçbir Yenişehirli vatandaşımız bu iftiralara inanmıyor, fitneye düşmüyor. Bizler İl Başkanlığı olarak Belediye Başkanımızın ve İlçe Başkanımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç'in sözlerine dikkat çekerek, "Yenişehir'de yalan ve iftiralarla gündem oluşturmaya, teşkilatımızın birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışanlara en güçlü cevap İl Başkanlığımızdan geldi. Bir kez daha görüldü ki ilçemizde yapılan güzel hizmetleri baltalamaya çalışanların fitneleri er geç ortaya çıkıyor" dedi.

Belediye hizmetlerine ve teşkilat çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Başkan Özel, "Bizim gündemimiz Yenişehir, önceliğimiz hemşehrilerimize hizmettir. İl Başkanlığımızın desteği, ilçe teşkilatımızın gayreti ve yol arkadaşlarımızın kararlılığıyla Yenişehir'imiz için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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