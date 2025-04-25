Yenişehir-Bursa Yolu İhalesi Mayıs\'ta Başlıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir-Bursa yolu üzerinde bulunan hastane kavşağı ve havalimanı bağlantı yollarının ihale çıkacağı söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ve teşkilatları ziyaret eden AK Parti Bursa İl başkanı Davut Gürkan, ilçe halkının istek ve beklentilerinin çözümü için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yenişehir-Bursa yolu üzerinde bulunan hastane kavşağı ve havalimanı bağlantı yolları 15 Mayıs'ta ihaleye çıkacak. En kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bundan sonra teşkilatlarımız belediyemiz ve bizler dün olduğu gibi bundan sonrada halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. İlçe başkanımız belirlediği eksiklikleri bizlere iletti. En kısa sürede bunlar için de çalışmalar başlayacak" diye konuştu. - BURSA