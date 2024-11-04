Yenişehirlioğlu Salihli Kongresinde Konuştu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin Salihli ilçe kongresine katıldı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Salihli'deki kongrede konuşan Yenişehirlioğlu, partisinin gücünü teşkilatlarından aldığını söyledi.

AK Parti'nin 22 yıldır milletin tayin ettiği istikamette yürüdüğünü ifade eden Yenişehirlioğlu, "Kurulduğu günden bu yana sıradan bir siyasi teşekkül olmamış aksine daima vizyoner ve yenilikçi bir yol izlemiştir." dedi.

Yenişehirlioğlu, kongrede ilçe başkanlığı görevine Nejat Can Uygun'u tebrik etti.

Ziyaretler

Yenişehirlioğlu kentteki programı kapsamında Manisa Valisi olarak göreve başlayan Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti, çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine seçilen İlkcan Durmaz ve yönetimini de ziyaret eden Yenişehirlioğlu, "İlkelerimizden, değerlerimizden taviz vermeden, Manisa'mıza ve ülkemize hizmet yolunda omuz omuza yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.