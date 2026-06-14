AK Parti'den birlik vurgusu: Tek sevdamız Türkiye - Son Dakika
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AK Parti'den birlik vurgusu: Tek sevdamız Türkiye

14.06.2026 18:55
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"Başkalarının kendi içindeki siyasi hesapları, kaosları ya da karışıklıkları bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim tek derdimiz, tek sevdamız var, o da Türkiye'mizdir"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Başkalarının kendi içindeki siyasi hesapları, kaosları ya da karışıklıkları bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim tek derdimiz, tek sevdamız var, o da Türkiye'mizdir."

Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığınca Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Toplu Katılım Töreni'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin başarısının arkasında teşkilatların emeği, sadakati ve hizmet anlayışının bulunduğunu belirtti.

AK Parti'nin milletle birlikte yazılmış bir başarı hikayesi olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin son 23 yılda ulaşım, sağlık, eğitim ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlara imza attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye'nin elde ettiği kazanımlarda önemli rol oynadığını aktaran Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin bugün uluslararası alanda daha etkin ve güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

AK Parti'nin enerjisini Türkiye'nin daha güçlü ve müreffeh yarınlara ulaşması için harcadığını ifade eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Başkalarının kendi içindeki siyasi hesapları, kaosları ya da karışıklıkları bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim tek derdimiz, tek sevdamız var, o da Türkiye'mizdir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden, bu aziz milletin ve ülkemizin geleceğe dair yegane umudu yine AK Parti'dir. Mazlumun sığınağı ve umudu AK Parti'dir. Yıkılmayan, eğilmeyen sarsılmaz kale AK Parti'dir ve bu kutlu yürüyüşün önündeki güçlü irade dünya lideri, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yenişehirlioğlu, partisinin sahadaki varlığını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da Türkiye'nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda kararlı bir duruş sergilediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarının da bu kararlılığın göstergesi olduğuna işaret etti.

Muhalefeti de eleştiren Arınç, "Biz 25 senedir zaten yalnızca millete hesap veriyoruz ve onlardan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise AK Parti teşkilatlarının geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılık ve bağlılıkla çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, salondaki coşkunun bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke'nin belediye meclis toplantısında muhtarlara yönelik kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini de eleştiren Akkal, belediyenin bazı organizasyonlar ile altyapı ve çevre hizmetlerinde yetersiz kaldığını, Manisa'nın kaybedecek zamanının olmadığını savundu.

Toplantıda, TBMM 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da birer konuşma yaptı.

Program sonunda, 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Ahmet Karadağ'ın da aralarında bulunduğu 612 kişi AK Parti'ye katıldı.

Yeni üyelere rozetleri AK Parti Manisa milletvekilleri tarafından takıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den birlik vurgusu: Tek sevdamız Türkiye - Son Dakika

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