Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, emekli maaşlarının gözden geçirilmesini istedi

Politika

İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısında konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "10 bin lira maaşı emeklimize uygun gördüler. Lütfen emekli maaşını tekrar gözden geçirin. En azından bizim çözüm önerimiz yeni göreve başlayan memurun aldığı 32 bin lirayı emeklinin de almasıdır" dedi.

Yerli ve Milli Parti, İstanbul teşkilatlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan toplantıya Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Genel Başkanvekili Uğur Aksöz, Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan, İstanbul İl Başkanı Av. Ahmet Barut, ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Toplantıda konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti. Unutmuyoruz ve unutmayacağız. Bu konudan dolayı kırgın ve kızgınız. Kulaklarını tıkayarak kutu kutu pense oyunu oynayan iktidar ve muhalefet bunu iyi dinlesin. Büyük hatalar yaptılar ve depremzedeler yetim kaldı. 50 binin üzerinde canımız gitti ve gerçekten bu canların karşısında yapılmış hiçbir şey yok. Asla ve asla yardım bölgesindeki yardımları çekmeyeceklerini söylüyorlar. Ama çadır ve konteynerlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Yapılan yardımlar yeterli değil. Yeterli olsaydı her platformda bundan bahsetmezdik" dedi.

"10 BİN LİRA MAAŞI EMEKLİMİZE UYGUN GÖRDÜLER"

Mutlu, " Diyanet İşleri Başkanlığı, fitreyi 130 lira olarak açıkladı. 4 kişilik bir ailenin günde en az 520 liraya ihtiyacı var. 10 bin lira maaşı emeklimize uygun gördüler. Diyanet'e göre 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyacı 15 bin 600 lira tutuyor. ya emekli maaşını belirleyen kadrolar yanlış hesap yapıyor ya da Diyanet hatalıdır. Lütfen emekli maaşını tekrar gözden geçirin. En azından bizim çözüm önerimiz yeni göreve başlayan memurun aldığı 32 bin lirayı emeklinin de almasıdır" diye konuştu.

AKSÖZ: İKTİDARI DEVRALMAK ÜZERE ÖZEL KURULMUŞ BİR PARTİYİZ

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanvekili Uğur Aksöz de "Laf salatası yapmıyoruz. İktidarı devralmak üzere özel kurulmuş bir partiyiz. Memleket işgal edilmişse ordularımızı hazırlar, ata biner İngiliz ve Fransız'ı kovarız biz böyle bir partiyiz. Şu anda ülke yönetilemiyor. İktidar veya muhalefet hangisi kabadayıysa çıkalım televizyona tartışalım. Adalet, ekonomi var mı? Bir hanımefendi gece saat 00.00'da sokakta yürüyebiliyor mu? Güvenliğiniz var mı? O zaman bize düşen iktidarı devralmak üzere orduları hazırlamaktır. İşte onlar sizsiniz" ifadelerini kullandı.

"HALKIN ÇAĞRISIYLA KURULDUK"

Aksöz, "7 lider var hepsi 80 yaşını geçmiş beyin eskimiş. Gidip torun baksınlar. Bize genç, enerjik, lisan bilen, bayrağı görünce ağlayan Teoman Mutlu lazım. Yerli ve Milli Parti halkın çağrısıyla kurulmuş, gerçekten yerli ve milli bir partidir. Sadece 3 buçuk ayda 54 il başkanlığını kurmuş, halktan büyük teveccüh görmüş bir partidir. Şu anda seçime girmek üzere teşkilatlarını tamamlamış, kurultaya yönelmiştir. Yerel seçime girmiyoruz çünkü Kenan Evren'in yaptığı bir siyasi partiler yasası var ağzınızla kuş tutsanız 6 ay geçmeden seçime giremiyorsunuz. Uyduruk bir kanun hiçbir lider de değiştirmemiş" dedi.

ERBAKAN: ÖNEMLİ OLAN TEŞKİLATLARIN AYAKTA KALMASIDIR

Yerli ve Milli Parti Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan ise "Siyasette bazı gerçekler var. Bunları şimdi sırasıyla da yaşıyoruz. Eğer teşkilatlarınız düzgün değilse, parti içerisinde disiplin yoksa ilerleyemezsiniz. İki örnek vereyim; birinci AK Parti, 23 senedir iktidar, disiplinli bir yürüyüş var. Diğeri ana muhalefet partisi şu anda darmadağınık vaziyettedir. Bir aday bile belirleyemiyorlar. Önemli olan teşkilatların ayakta kalmasıdır. Eğer baştan itibaren iyi organize edebiliyorsanız hiç arkanıza bakmadan yürüyebilirsiniz" diye konuştu.