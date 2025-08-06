Yerlikaya ve Piantedosi Güvenlik konularını görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Roma'da görüştü. Görüşmede başta terör örgütleri, sınır aşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konuları hakkında bakanlıklarımız arasında iş birliği imkanlarını değerlendirildi. Bakan Yerlikaya görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden güç alarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden hareket ettiğimizi ülkemizin tarihsel tecrübesinin ışığında, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğumuzu anlattık" ifadelerini kullandı. - ROMA