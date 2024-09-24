Yerlikaya ve Stylianides\'den Doğu Akdeniz Görüşmesi

Politika

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Ali Yerlikaya'nın, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde, Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede Bakan Sayın Yerlikaya, Yunan Sahil güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti" denildi.