Yeşil Türkiye İçin Adımlar Atılıyor - Son Dakika
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Yeşil Türkiye İçin Adımlar Atılıyor

05.06.2026 11:43
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Bakan Bayraktar, sürdürülebilirlik ve çevre odaklı projelerle yeşil dönüşüme ivme kazandıracak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda stratejiler geliştirirken çevreci uygulamalara da imza atıldığı belirtildi. Çevre odaklı faaliyetlere 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım yapılarak, bu yatırımlar sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladığı ifade edildi. Açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da çevrenin korunması adına önemli kazanımlar elde etti. Geçen yıl gerçekleştirilen 156 bin 999 gigavat-saat yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 91 milyon ton karbondioksit emisyonu önlendi. Bu miktar, yaklaşık 8,27 milyar ağacın bir yılda önleyebileceği emisyona eş değer bir miktar olarak hesaplanıyor. Bakanlık, sadece 2025 yılı içerisinde toplam 371,29 hektarlık alana 531 bin 869 adet fidan dikimi gerçekleştirirken, bu çalışmalarla yaklaşık 5 bin 851 ton karbondioksite denk gelen emisyon azaltımı sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2025 yılları arasında ise toplam 4 bin 532,14 hektar alana 4,9 milyon fidan dikti. Böylece, 7 yılda toplam 54 bin 409 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu. Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile de yine sadece 2025 yılında 7 bin 174 ton atığın geri kazanımı sağlanırken, bu kazanımla 8 bin 960 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Bakanlığın çalışmaları kapsamında 2025 yılında 10,2 milyon metreküp su arıtılırken, bunun yüzde 83'ü de geri kazanıldı" ifadelerine yer verildi.

'DOĞAL KAYNAKLARIMIZI EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutladı. Bakan Bayraktar, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz. Sıfır Atık ve enerji verimliliğini aynı anlayışın iki temel unsuru olarak görüyoruz. Tabiatın bize sunduğu eşsiz emaneti korumak adına israfın önüne geçiyor, doğal kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Daha yeşil ve temiz yarınlara ulaşma inancıyla Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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