Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Malatya Tanıtım Günleri'nde Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Malatya Tanıtım Günleri'nde Açıklamalarda Bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Malatya Tanıtım Günleri\'nde Açıklamalarda Bulundu

Malatya Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nin açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecine dikkat çekti ve kültür ile geleneklerin tanıtımının önemini vurguladı.

07.12.2024 16:52  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF)'in organize ettiği, İstanbul Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde Hasbahçe etkinlik alanında başlayan 6.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinin açılış törenine katıldı.

Yeşilyurt Belediye standını ziyaret eden misafirleriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'un sosyo-ekonomik yapısı, ticaret alanları, yeni yerleşim alanları, kültürü, tarihi, geleneksel lezzetleri ile yaşanan deprem felaketlerinden sonra başlayan inşa ve ihya süreci üzerine bilgiler aktardı. Başkan Geçit, İstanbul ve çevre illerden gelen hemşehrileriyle hasret giderdiklerini, stantlarını ziyaret eden tüm misafirlerine ikramlarda bulunup güzel sohbetler yaptıklarını dile getirdi.

Malatya'dan İstanbul'a gönül köprüleri inşa etmeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan Geçit, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Malatya ve Yeşilyurt'un eşsiz zenginliklerini İstanbul'da tüm boyutlarıyla tanıttıklarını söyledi.

Konuşmasının başında yaşanan deprem felaketlerinden sonra Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak için şehrin tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerinden bahseden Başkan Geçit, "Malatya'mızın kültürü, geleneksel hayatı, folkloru ve yemeklerini buradaki hemşehrilerimize ve gelen misafirlerimize tanıtılmasına vesile olan etkinliklerin hayata geçmesinde emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya'nın da içinde bulunduğu 11 şehrimizde bin yılın felaketi yaşandı. Bizler her türlü zorlukta birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden, birbirine kenetlenen ve imkansız gibi gözüken her şeyi başaran, her türlü zorluğun üstesinden gelen bir milletiz. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra düştüğümüz yerden en kısa sürede mutlaka kalkacağız, buna yürekten inanıyoruz. Bu toprakların mayasında kaybetmeye tahammül yoktur, bizler bu inançtan aldığımız güç ve ilhamla birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için el birliği yaptık. Valimizle, Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Siyasi Partilerimizle, Belediye Başkanlarımızla ve şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte el ele verip, omuz omuza hareket ederek bu şehri ayağa kaldırmak için söz verdik, bizler hep birlikte bu işi başaracağız. Malatya asla sahipsiz değildir. Malatya iki cumhurbaşkanı çıkartmış, bu ülkeye ve dünyaya yaptıkları başarılı işlerle değer katmış siyasetçi, bilim adamı, sanatçı ve sporcu çıkarmıştır. Malatya'nın insan kaynağı güçlüdür, şehrimizi ayağa kaldırmak hepimizin öncelikli görevidir. Şehrimizin ayağa kalkması noktasında desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, TOKİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan herkese tüm Malatyalılar adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, İlhan Geçit, Yeşilyurt, Politika, Ekonomi, malatya, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Malatya Tanıtım Günleri'nde Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
20:29 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
20:29 Yeniden Refah Partisi’ne şok Belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Malatya Tanıtım Günleri'nde Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.