Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede esnafları ziyaret etti

Yeşilyurt'un farklı noktalarına kurulan konteyner çarşılar ile ilçenin muhtelif bölgelerindeki işyerlerini ziyaret ederek esnafların talep ve beklentilerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ekonominin bel belkemiği olan esnafların yaşanılan asrın felaketinden sonra kente olan bağlılıklarının ve ticari hayatın hareketlenmesi noktasında ortaya koydukları fedakarlıkların takdire şayan olduğunu söyledi.
Malatya'nın yeniden inşa ve imar edilmesi noktasında başlatılan yatırımlara Yeşilyurt İlçesindeki 'insan odaklı' hizmetlerle katkı sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'da deprem yaralarının sarılması ve hayatın normale dönmesi noktasında 'elini ve gövdesini taşın altına koyan' esnafları bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyor.
Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde inşa edilen TOKİ Konutları ve Köy Evlerinin bir an önce tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi için belediyenin tüm imkanlarını bu tür yatırım alanlarına yönlendirirken diğer taraftan esnaflar ve vatandaşlarla iç içe olarak tüm hizmetleri 'ortak akıl' çerçevesinde hayata geçirmeye önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede esnaflar için kurulan konteyner çarşılar ile ilçenin farklı bölgelerinde ticari hayatını sürdüren esnafları ziyaret etti.
Ziyaretleri sırasında esnafların talep ve beklentilerini dinleyip, şehir genelindeki yatırımlar üzerine bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı.
Esnafların 'asrın felaketi' büyük depremlerin ardından şehrin ticari hayatını canlandırmak için ortaya koydukları fedakarlıkların takdire şayan olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her zaman olduğu gibi her fırsatta esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Asrın felaketi sonrasında esnafımızda çok büyük yara aldı, onların yaşadıkları sorun ve sıkıntılara çözüm bulmak adına gerekli girişimler ve çalışmalar yapılıyor. Depremzede esnaflarımız için şehrimizin ve ilçemizin farklı noktalarına konteyner çarşılar kuruldu, esnaflarımız geçici iş yerlerine ticari hayatını sürdürüyorlar, bizlerde onları sık sık ziyaret ederek ilettikleri taleplere çözüm getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Esnaflarımız ve tüccarlarımız ise yaşadığımız bu zorlu dönemde çok büyük fedakarlık yapıyorlar, hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Esnaflarımızın bu özverisini bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Esnaflarımız ekonominin belkemiğidir, her sabah işyerlerini açarak hem alın teriyle evine ekmek götüren hem de şehrin ekonomisine ciddi katkılar sunan esnaflarımızın bu çabası asla unutulmayacaktır. Onlardan aldığımız güç ve destekle şehrimizin yarınlarının bugünden daha güzel olması için var gücümüze çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgelerinin yaralarının sarılması, hayatın normale dönmesi ve var olan sorunların çözüme kavuşması adına bugüne kadar çok ciddi yatırımlar yapıldı, destekler verildi. Çok büyük bir devlete sahibiz, bu destekler bundan sonrada devam edecek ve şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle çalışarak bu zorlu günleri birlikte atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Belediye olarak ta her zaman esnaflarımız ve vatandaşlarımızın yanındayız, onların taleplerine karşılık vermek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve güzel kazançlar temenni ediyorum." şeklinde konuştu. - MALATYA
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