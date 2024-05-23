Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şehriban Günata Anadolu Lisesinde \'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi\' sunumuna katıldı

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şehriban Günata Anadolu Lisesinde düzenlenen 'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi' sunumuna katıldı. Başkan Geçit, dünyada çevre ve doğanın korunmasına yönelik gerçekleşen çevre hareketleri arasında yerini alan 'Sıfır Atık' projelerini örnek hizmetlerle desteklediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılıp, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle aralıksız devam eden 'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık' eğitim programı, bu kez de 250 kg. atık pil toplayarak çevre hizmetlerine katkı sunan Şehriban Günata Anadolu Lisesinde düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme sunumuna; Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Başkanımıza ve ekibine teşekkürler"

Çevrenin korunmasına yönelik hayata geçirdiği projelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, "Daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir çevre için gençlerimize büyük görevler düşüyor. Bizlerde bu bilinci oluşturmak ve öğrencilerimize destek olmak adına bu eğitim çalışmasını düzenliyoruz. İlçemizdeki eğitim hizmetlerimize desteklerini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit ile değerli ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çevre hizmetlerinde farkındalık oluşturuyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, 'Sıfır Atık' projelerine örnek hizmetlerle katkı sunduklarını ifade ederek, "Doğada uzun süre kalma özelliklerine sahip ağır materyallerin insan ve çevre sağlığına ne tür zararlar verdiğini bir hekim olarak iyi biliyorum. Kanser başta olmak üzere farklı hastalıkların oluşmasında bu zararlı atıkların ciddi etkisi vardır. Belediye Başkanlığının yanı sıra bir hekim olarak bu tür eğitim çalışmalarına büyük önem veriyorum. Çevre yatırımlarımızın yanı sıra bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetlerimizle bu alanda ciddi farkındalık oluşturmaktayız. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde başarıyla devam eden 'Sıfır Atık' projelerine destek olmak ve gençlerimizi bilinçlendirmek için gerçekleşen 'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi' projemizi bugüne kadar 258 okulumuzda 32 bin öğrencimize ulaştırmış olmamız, bu alanda çok güzel bir başarıdır. Öğrencilerimize erken yaşlarda sıfır atık bilincini aşılamak hedefiyle gerçekleşen eğitim programlarımız temiz, sağlıklı ve güzel bir geleceği inşa etme noktasında hayata geçen sıfır atık projelerine ciddi katkılar sunmaktadır. Şehriban Günata Anadolu Lisemizin 250 kg. atık pil toplamasını ise takdirle karşılıyoruz. Sağlıklı çevre konusunda duyarlı ve hassas bir yaklaşım sergileyip, hizmetlerimize katkı sunan okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevrenin, doğanın ve insan sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda gençlere okumanın ve araştırmanın önemi üzerine de tavsiyelerde bulunan Başkan Geçit, "Sevgili gençler; sizler bugün bilgiyi alacak yaştasınız, mutlaka bilgiyle kendinizi donatarak ülkemize ve toplumumuza yakışan bireyler olmalısınız, size her zaman güveniyoruz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit konuşmasından sonra öğrencilere 'Sıfır Atık' çantası hediye etti. - MALATYA