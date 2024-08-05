Yeşilyurt Belediyesi, Depremde Zarar Gören Çiftçilere 35 Ton Arpa Dağıttı

Politika

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında hasadı yapılan 35 ton arpa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından depremde zarar gören çiftçilere 'Yüzde 100 Hibe' kapsamında ücretsiz bir şekilde dağıtımı yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen arpa dağıtım törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Yeşilyurt Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Berktaş, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Tarıma ve çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, "Çiftçilerimiz depremde ciddi zararlar gördü, ahırlar çöktü, maddi kayıplar oluştu. Çiftçilerimiz ne kadar desteklenirse ekonomimizde o denli güçlenecektir. Bu destekler çiftçilerimiz için çok değerlidir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise tarım sektörünün gelişmesine verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkür ederek, "Tarım, gerek dünyanın gerekse de ülkemiz ve şehrimizin en önemli sektörleri arasındadır. Bu sektöre alın teri ve gayretleriyle destek veren çiftçilere ve üreticilere ne kadar destek verirsek az kalır. Büyük bir afet yaşamamıza rağmen çiftçilerimiz zor şartlara rağmen üretimlerine devam ederek büyük bir fedakarlık gösterdiler. Bakanlık, Valilik ve İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimize her türlü şartta destek ve katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt ilçesinin tarımsal potansiyelini güçlendirecek, çiftçilere her türlü şartta destek olacak hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bereketli topraklarının yanı sıra çalışkan ve özverili çiftçilere sahip Yeşilyurt'un tarımdaki marka değerini korumaya ve ilerletmeye devam edeceklerini hatırlattı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerde zarar gören çiftçilere 35 ton arpayı hibe kapsamında dağıtarak ilçenin tarımsal gücünün artmasına destek olduklarını dile getiren Başkan Geçit, "Yaşadığımız büyük felaketlerde yapılar ve binaların yanı sıra işletmelerimiz, esnaflarımız, üreticilerimiz ve çiftçilerimizde ciddi zararlar gördü. Tarımsal alanlar, ahırlar ve üretim yapılan bölgelerimiz hasarlar aldı, bizlerde oluşan yaraları sarmak adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldırma sürecinin sadece inşaat faaliyetlerinden ibaret olmadığını biliyoruz. İnşa, ihya ve imar sürecinin toplumun tüm kesimlerine hitap edecek hizmetlerle sürdürülmesi halinde başarı olacağı kanaatindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi Belediyemiz ve tüm kurumlarla ortaklaşa ve koordineli çalışarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için üzerimize düşen tüm hizmetleri layıkıyla yapıyoruz. Tarımsal anlamda güçlü bir potansiyele sahip ilçemizin bu marka değerini korumak, güçlendirmek ve her türlü şart altında üretimden vazgeçmeyen özverili çiftçilerimize destek olmak içinde başlattığımız hizmetlerimize bugün bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda hasadı yapılan toplamda 35 ton arpayı depremde zarar gören değerli çiftçilerimize bugün dağıtacağız. Belediyemizin bu tür projeleri kar elde edilecek, ticari amaç gütmeyen hizmetleridir. Bizler burada sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Yeni dönemdeki hizmetlerimiz ve projelerimizle tarımı yapılaşmaya kurban etmeyeceğiz, tarımı bilinçli bir politikayla, paydaş tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde birlikte hareket ederek gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde destekleyeceğiz. Bu etkinlikle birlikte çiftçilerimizin yeniden üretim yapabilmeleri ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedefliyoruz. Depremden zarar gören çiftçilerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan arpa torbaları çiftçilere teslim edildi. - MALATYA