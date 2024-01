Yeşilyurt Belediyesi Filistinli Savaş Mağdurları İçin Hazır Giyim Kursları Düzenliyor

Yeşilyurt Belediyesi Hazır Giyim Kursları, Filistin halkı için seferber oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan Hazır Giyim Kurslarına katılan Yeşilyurt'un hünerli kadınları, dünyanın gözü önünde Kudüs topraklarındaki kanlı saldırılarına devam eden İsrail'in zulmü altında bulunan Filistinli savaş mağdurları için kıyafet dikimlerine aralıksız devam ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatının ardından İsrail'in zulmü ve baskısı altında olan Filistinli savaş mağdurlarına kıyafet göndermek için harekete geçen Hazır Giyim Kursu kursiyerleri yoğun bir mesai yaparak kıyafet dikiyorlar. Usta öğreticilerin gözetiminde hazırlanan kıyafetler, Filistin'e gönderilmek üzere paket haline getiriliyor.

Filistin halkının haklı mücadelesinde yanında yer aldıklarını söyleyen kursiyerler, "Katil İsrail devletinin zulmü ve baskısı altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistin'in onurlu insanlarının her zaman yanındayız, bizler de orada bulunan kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olabilmek için hem dua ediyoruz hem de belediyemizin sağladığı imkanlarla kıyafet dikiyoruz. Cenab-ı Allah orada bulunan kardeşlerimizin yardımcısı olsun, çok zor günlerden geçiyorlar, bizler de her zaman onların yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Filistinli savaş mağdurları için seferber olan Hazır Giyim Kursu kursiyerlerini örnek davranışlarından dolayı bir kez daha tebrik etti. Geçen haftadan itibaren başlattıkları Filistin'e yardım seferberliğine devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin farklı bölgelerinde bulunan kültür, sanat ve gençlik merkezlerimizde açtığımız hazır giyim kurslarımızda Filistinli kardeşlerimiz için kıyafetler dikiliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in zulmü, baskısı ve saldırıları altında bulunan Filistinli kardeşlerimize yardım edebilmek için geçen haftadan itibaren belediye olarak hareket geçtik. Hazır Giyim Kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz tarafından dikilen kıyafetleri paketler haline getirip Filistin'e göndereceğiz. Bizler de kurslarımızı ziyaret ederek kursiyerlerimizin bu örnek çalışmalarını yerinde takip ediyoruz. Tüm merkezlerimizde hazırlanan kıyafetleri kolilerle Filistin'e gönderip, orada bulunan kardeşlerimize onurlu mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu göstereceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler devlet olarak yerel yönetimler olarak her zaman Filistin'in onurlu insanlarının yanlarındayız. Genç yaşlı, çocuk kadın demeden herkese katleden, soykırım yaparak savaş suçu işleyen katil İsrail'i ve tüm destekçilerini bir kez daha kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazze'de ki bu savaşın bir an önce son bulmasını ve bölgeye barış, huzur ve sükunet gelmesini canı gönülden temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA