Yeşilyurt Belediyesi'nden Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediyesi'nden Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği

Yeşilyurt Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla 'Beyaz Adımlar' etkinliği düzenledi. Etkinlikte görme engelli sanatçılar sahne aldı ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımına dikkat çekildi.

14.01.2025 13:45  Güncelleme: 13:47
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Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla engelleri ortadan kaldırmak ve özel bireyler ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 'Beyaz Adımlar' adı altında özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sahne alan görme engelli sanatçılar, seslendirdikleri türküler ve ilahilerle programa renk kattılar.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Oba Çadırında düzenlenen etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeki Erdem, Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Müftülüğü Cebrail Kurel Hafızlık Kuran Kursu hocaları ve öğrencileri, Canumut Rehabilitasyon Merkezi Yetkilileri ve öğrencileri, görme engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Gedik Tepesinde gerçekleşen farkındalık yürüyüşünden sonra Gedik Oba Çadırında Cebrail Kurel Hafızlık Okulu Öğrencisi Yasin Maran tarafından Kuran- Kerim Tilaveti okundu. Engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak adına gerçekleşen etkinlikte yapılan konuşmalarda, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek adına gerçekleşen destekler ve etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür edildi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli vatandaşların toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması için her türlü desteği verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasının farkındalık ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir hafta olduğunu söyledi.

"Görme engelli ya da engelli olmak önemli değil, önemli olan yüreklerin ve gönüllülerin engelli olmamasıdır" şeklinde sözlerini sürdüren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Engelli olmak kişinin tercihi değildir. Bu sebeple birer engelli adayı olduğumuzu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman düşünceli ve duyarlı olmalıyız. Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda kanıtlamışlardır. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak ve onların günlük yaşam içinde rahatlıkla yerlerini alabilecek şartları oluşturmak bizlere düşen en büyük görevdir. Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyalleşme başta olmak üzere eğitim, sağlık ve ulaşım gibi bütün konularda engelli hemşerilerimizin yanındayız. Çünkü bu çalışmaları, en mühim ve en mukaddes vazifeler olarak görmekteyiz. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatıyla bu haftanın ruhuna yakışan bir etkinlikte kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan onur duymaktayız. Bu vesileyle, tüm görme engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzur dolu yarınlar diliyor, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından görme engelli sanatçılar Yusuf Çelik ve Cengiz Özkök tarafından seslendirilen türküler etkinliğin renkli ve hareketli geçmesini sağladı. Görme engelli Hasan Buğday'ın okuduğu ilahiler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlik, yemek ikramıyla sona erdi. Programa katılan görme engelli vatandaşlar ve aileleri, kendilerine her türlü konuda destek olan Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi'nden Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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