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Yeşilyurt Belediyesi, Yakınca Mahallesinde Yol Düzenleme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi, Yakınca Mahallesinde Yol Düzenleme Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Mahallesinde gerçekleşen yol düzenleme çalışmalarını inceledi. Belediye, ilçe genelindeki yolları güvenli, konforlu ve modern hale getirmek için hızla çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeşilyurt Belediyesi, Yakınca Mahallesinde Yol Düzenleme Çalışmalarını İnceledi
04.01.2024 - 10:40,
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Yakınca mahallesinde gerçekleşen yol düzenleme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe genelindeki güvenli, konforlu ve modern yolların sayısını hızla artırdıklarını söyledi.

2024 yılına hizmet anlamında hızlı bir giriş yaparak planlamaya alınan yatırımları ilçe sakinlerine emrine sunmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma alanlarını genişleterek, bozulan ve yıpranan yolları sıcak asfalt serimleriyle daha nitelikli bir görüntüye kavuşturuyor.

İlçe genelindeki tüm çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Mehmet Nogay'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Tosun ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte Yakınca mahallesi Oğuz Kağan Caddesinde gerçekleşen yol düzenleme ve sıcak asfalt serimlerini inceledi.

Mahallelerinde gerçekleşen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, "Mahallemizde kar kış demeden vatandaşlarımıza hizmet eden Belediye Başkanımıza ve ekiplerine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Personellerle tek tek selamlaşarak 'kolaylıklar' dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt'un ulaşım ağını merkezden başlayarak kırsal yaşam alanlarına kadar yenilemeye aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Konuşmasında Yeşilyurt'un hem bugününe hem de yarınlarına hizmet ettiklerinin altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Milletimize hizmet ederken asla yorulmuyoruz, çok çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz ve hem ilçemizin bugününe hem de yarınlarına güzel eserler, güzel yollar ve yaşam standartı yüksek yaşam alanları emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar, Yakınca mahallesinde alt yapısı tamamlanan yolları sıcak asfalt serimi ile modern bir görüntüye kavuşturduklarını ifade ederek, "Yakınca mahallemiz Oğuz Kağan caddemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı 200 metrelik yolumuzu sıcak asfalt serimiyle daha akıcı ve konforlu hale getiriyoruz. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz, alt yapı çalışmaları tamamlanan buradaki yolumuzun standartını yükselterek araç ve yaya trafiğini daha kaliteli hale getirmiş olacaklar" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de talep ettikleri bir yatırımın daha gerçeğe dönüşmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA
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