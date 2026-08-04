Yıldırım'da Kadınlara Ücretsiz Mavi Tur - Son Dakika
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Yıldırım'da Kadınlara Ücretsiz Mavi Tur

Yıldırım\'da Kadınlara Ücretsiz Mavi Tur
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Bursa Yıldırım Belediyesi, kadınlara özel ücretsiz Mavi Tur düzenliyor. Mudanya, Fıstıklı, Armutlu ve Tirilye rotasındaki turda kadınlar hem eğleniyor hem doğayı keşfediyor. Başkan Yılmaz da Tirilye'de tekneye çıkarak kadınlarla sohbet etti.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin ilçede yaşayan kadınlara özel olarak düzenlediği ücretsiz Mavi Tur seferleri devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi geleceğe taşıyan fiziki yatırımlarını sosyal belediyecilik projeleriyle de desteklemeyi sürdürüyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalara bir yenisini ekleyen Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kadınlar için Mavi Tur programını hayata geçirdi. Mudanya'dan başlayan Mavi Tur seferleri; Fıstıklı, Armutlu ve Tirilye'yi kapsayan bir rotada gerçekleşiyor. Ücretsiz düzenlenen etkinliğe katılan Yıldırımlı kadınlar, hem eğlence dolu bir gün geçiriyor hem de doğanın eşsiz güzelliklerine şahit oluyor. Yıldırım Belediyesi'nin kadınlara özel olarak düzenlediği Mavi Tur seferlerinin son konukları; Bağlaraltı, Erikli, Esenevler ve Yiğitler mahallelerinde yaşayan kadınlar oldu. Etkinliğe katılan yüzlerce kadın, gün boyu süren deniz turuyla doğanın güzelliklerini keşfederken aynı zamanda eğlenceli anlar yaşadı. Mavi Tur seferleriyle günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşan kadınlar, hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Başkan Yılmaz'dan sürpriz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mavi Tur'a katılan kadınlara sürpriz yaptı. Turun Tirilye durağında tekneye çıkan Başkan Yılmaz; kadınların eğlencesine ortak olup, herkesle tek tek sohbet etti. Yıldırımlıların sosyal hayatına renk katacak ve yaşam kalitelerini artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ı sadece yolları, parkları ve binalarıyla değil; sosyal yaşamıyla da güçlü bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda Yıldırım'da kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılmalarını önemsiyoruz. Mavi Tur programıyla ilçemizdeki kadınların günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın yaşamına dokunmaya devam edeceğiz" dedi. Etkinliğe katılan kadınlar ise projeden dolayı Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yıldırım'da Kadınlara Ücretsiz Mavi Tur - Son Dakika

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