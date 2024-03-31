Yılmaz Büyükerşen\'in önündeki kalp krizi dikkat çekti

Politika

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak son oyunu kullandıktan sonra, CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte kendilerini alkışlayan vatandaşlarla sohbet eden Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı görmemesi dikkat çekti.

Eskişehir'de 5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, aday olmadığı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmak için Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ne geldi. Belediye Başkanı olarak son kez oy kullanan Yılmaz Büyükerşen'e eşi Seyhan Büyükerşen ve CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce eşlik etti.

Oyunu kullanan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, halk tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Vatandaşların Büyükerşen'le fotoğraf çekindiği ve onu alkışladığı esnada bir vatandaşın aynı okulun önündeki bankta kalp krizi geçirmesi dikkat çekti. Vatandaşların çoğunluğu Büyükerşen ile fotoğraf çekinmeye çalışırken, kalp krizi geçiren vatandaşı aldırış etmedikleri görüldü. Kalp krizi geçiren vatandaş sağlık görevlileri tarafından Yılmaz Büyükerşen ve CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin önünden ambulansa taşınırken, fotoğraf çekimi ve alkış devam etti.

Kalp krizi geçiren vatandaş Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Büyükerşen, "Milletimiz, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletiyorum. Eskişehirliler için şüphe yok ki çok daha iyi, hayırlı olacak. Geriye çok değerli bir arkadaşımızı bırakıyoruz. İnşallah Eskişehirliler ona oy vermişlerdir. Sağ olun" dedi. - ESKİŞEHİR