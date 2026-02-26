Yılmaz'dan Erdoğan'a Doğum Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ile özel video klibi paylaştı.
Cevdet Yılmaz, "Millete hizmet yolunda nice yıllara reis. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mazlumlara umut, gelecek nesillere ilham olmaya devam edeceği sağlıklı ve bereketli bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.
