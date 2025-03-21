Yılmaz'dan Provokatif Söylemlere Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana muhalefet partisini marjinal siyaset anlayışı ile sokağa yönlendiren anlayış, CHP'de sorumlu siyaset yapanlar dahil ülkemizin huzurunu ve kamu düzenini savunan herkesi rahatsız etmektedir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır. Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir. Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir.

Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA