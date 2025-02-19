Yılmaz: Emekli zammı EKK'da yok - Son Dakika
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Politika

Yılmaz: Emekli zammı EKK'da yok

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emekli zammının EKK toplantısında gündeme gelmeyeceğini belirtti.

19.02.2025 13:36
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Emekli zammı, EKK'da gündeme gelmeyecek"
ANKARA - Emekli ikramiyesi zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emekli zammı, EKK'da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon KuruluToplantısı'nda gündem gelecek konulara ilişkin konuştu. Emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya ilişkin Yılmaz, " Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yılmaz: Emekli zammı EKK'da yok - Son Dakika

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