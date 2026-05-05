Yılmaz: "Ermenistan ile Ani Köprüsü\'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "kapsamlı ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katıldı. Yılmaz, Erivan'daki zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "kapsamlı ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ermenistan ile Ani Köprüsü anlaşması

Cevdet Yılmaz, Ermenistan ile Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandığını belirtirken, "Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda hazırlanan mutabakat zaptına Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan imza attı. - ERİVAN