Yılmaz: "Ermenistan ile Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılmaz: "Ermenistan ile Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandı"

Yılmaz: "Ermenistan ile Ani Köprüsü\'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandı"
05.05.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "kapsamlı ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "kapsamlı ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katıldı. Yılmaz, Erivan'daki zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "kapsamlı ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ermenistan ile Ani Köprüsü anlaşması

Cevdet Yılmaz, Ermenistan ile Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandığını belirtirken, "Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda hazırlanan mutabakat zaptına Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan imza attı. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: 'Ermenistan ile Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:59:40. #7.13#
SON DAKİKA: Yılmaz: "Ermenistan ile Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.